Gonzalo Núñez y la razón por la que no ve a Universitario como candidato al título de la Liga 1

Pese a sus contrataciones y a que le renovó la confianza a su entrenador chileno, Universitario de Deportes no es candidato a ganar la Liga 1 del fútbol profesional peruano. Así lo afirmó Gonzalo Núñez, conductor de Exitosa Deportes, en el video de YouTube que acompaña esta nota.

El experimentado periodista deportivo se mostró escéptico con respecto a las posibilidades de título por parte del elenco estudiantil. Entre los detalles que destacó se encuentran las dudas en torno al sistema defensivo, a que no tiene un "diez" en el mediocampo y a que su delantera no tiene la efectividad que sí muestran equipos como Sporting Cristal.

"No me atrevería a poner a Universitario como candidato al título. No me atrevería. ¿Cómo funcionará esa defensa? ¿Y arriba cómo estarán? ¿Denis la emboca o no?", inició Núñez en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Cabe indicar que la posición de Núñez desató polémica en el panel de Exitosa Deportes pues sus compañeros sí creen que la U es candidato a pelear el título del torneo con los otros dos grandes: Alianza Lima y Sporting Cristal.

"¿Tú lo ves a Gary Correa poniéndole pelotas (al delantero)? ¿Lo ven de 10?", continuó en sus apreciaciones.

Para Gonzalo Núñez, si Universitario desea salir campeón su delantero principal, Germán Denis, debe marcar por lo menos 20 goles.

"Los partidos se comienzan a ganar en la mitad de la cancha. ¿Alfageme y Páucar son garantía? El primer es recuperador, ¿pero juega o no juega? Páucar debería repartirse. Él es el generador", prosiguió en Exitosa Deportes.

"Para mí Gary Correa debería ser el diez pero no sé si pueda asumir esa responsabilidad", reiteró el periodista.

"Por lo que han visto le han depositado la confianza a Denis, pero...¿él puede ser goleador goleador? Para mí por ahí viene el problema", finalizó.

Cabe indicar que Universitario de Deportes debutará ante su público de forma amistosa el 2 de febrero en el Estadio Monumental ante la Universidad de Concepción de Chile.

En la parte final del análisis, Núñez dijo que si Sporting Cristal no se desprende de Emmanuel Herrera es el gran favorito al título.