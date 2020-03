El pasado domingo la cantante Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con su nuevo tema “Look What You Made Me Do”, versión en la que deja muy atrás el country, con el que se formó, y explora ritmos mucho más eléctricos. A pocos días del estreno de su videoclip, YouTube, ya se ha llenado de adaptaciones del mismo.

Una de las que más llama la atención es un remix en la que se fusiona la mencionada canción con “Toxic” de Britney Spears. El resultado es sorprendente, ambos temas se acoplan a la perfección y fácilmente podría ser confundido con una creación original.

Prima el fondo musical de Spears, pero la letra de Swift. Por otro lado, no solo se ha mezclado la música de ambas grandes del pop, también se han combinado las imágenes de sus videoclips.

En “Look What You Made Me Do” la ex estrella country mostró su lado más oscura, alejándose de la imagen tranquila que la caracterizaba. Ahora, vistiendo una chaqueta de cuero, montando una motocicleta y destrozando una tienda con un bate de béisbol, la rubia quiere mostrar una nueva faceta.

La otra canción elegida para el remix, “Toxic”, cumplió una función similar en Britney Spears, cambiando su imagen de “chica bonita, dulce e ingenua” por la de una rebelde y seductora.

Ambas creaciones llevan un parentesco increíble no solo musical, sino también temático, como queda evidenciado en el producto subido en el canal de YouTube de Andy Wu.

El material de YouTube fue compartido el 28 de agosto y con apenas unos días en la red ya ha conseguido casi medio millón de visualizaciones.