Cámaras de seguridad de una joyería captaron el preciso momento en el que el dueño del local se enfrenta con el ladrón que había intentando ingresar para cometer sus fechorías. Estas dramáticas escenas no tardaron en alcanzar miles de reproducciones en la plataforma de YouTube .

Phil Sylvester, es el propietario de la joyería en Kenilworth (Reino Unido), la cual había sido punto de asalto en el día a vísperas de Navidad. En una entrevista al medio The Sun declaró que se puso en acción ni bien vio al hombre en actitudes sospechosas, este mismo irrumpió en la tienda enmascarado y Phil de inmediato intentó bloquear la puerta.

“Estaba caminando hacia la puerta y una moto se detuvo; supe de inmediato que no podía ser bueno. Simplemente corrió y yo no quería dejarlo entrar” contó a The Sun.

En un momento de la grabación se ve a Sylvester, de 59 años, caer al suelo mientras trataba de cerrar el escaparate, pero con determinación siguió pateando la puerta para evitar que el ladrón ingresara. Este a su vez intentaba agarrar objetos de valor en la confrontación que duro un poco más de 20 segundos.

Los empleados del local activaron la alarma e inmediatamente después comenzó a salir humo del techo, lo que hizo que el malhechor se desconcierte y termine por huir del lugar sin llevarse nada. Su cómplice de asalto lo esperaba ya en la entrada del local y supuestamente se encontraba armado con un machete.

Sylvester, que a menudo hace entrenamiento de boxeo, dijo:" Todo fue un poco borroso. “No parecía estar muy bien planeado”. Asimismo, afirmó que este es el quinto asalto que sufre la tienda en los últimos 20 años. Por suerte en este ultimo intento de robo, la policía se presentó en el lugar en menos de cinco minutos.