El último fin de semana, el FC Emmen, equipo holandés donde militan los peruanos Miguel Araujo, Sergio Peña, Didier La Torre y Jean Pierre Rhyner, derrotó al Heracles por la fecha 30 de la Eredivisie y sumó 24 unidades en la tabla de posiciones, por lo que ahora se ubica en el antepenúltimo lugar, muy cerca de la zona de descenso directo.

FC Emmen consiguió así su tercer triunfo consecutivo en el torneo y lleva ya ocho encuentros sin conocer la derrota, pues su última caída fue el 12 de febrero ante RKC Waalwijk por 1-0.

El Comercio se comunicó con el presidente del equipo, Ronald Lubbers, quien se manifestó sobre la importancia de haber mantenido al entrenador Dick Lukkien en el cargo aún cuando los resultados no eran favorables.

“Hablé mucho con Dick. Tuvo momentos difíciles pero al final decidí que iremos juntos hasta el final de la temporada y no culminar el proceso. Después seguimos luchado en enero y febrero hasta que llegó la victoria el 20 de febrero de Emmen FC por 3-2 PEC Zwolle”, indicó el dirigente.

“Usualmente es muy raro que no sueltes al entrenador porque no habíamos ganado un partido después de 22 juegos. Sin embargo, de los últimos cuatro equipos de la Liga, somos el único equipo que no ha despedido al entrenador. Aún quedan cuatro finales e iremos con todo por el objetivo”, sentenció.

Las cuatro finales de FC Emmen

02/05 Ajax (visitante)

09/05 Groningen (local)

13/05 Heerenveen (local)

16/05 VVV-Venlo

