A qué se dedica Juan Manuel Vargas tras retirarse del fútbol profesional

El exjugador de Universitario de Deportes y uno de los extremo izquierdo más resaltable años atrás de la Selección Peruana, Juan Manuel Vargas, llamó la atención de todos sus seguidores nuevamente con un dato inédito que confesó, siendo el que más gustó a sus fanáticos, hinchas de la ‘Blanquirroja’ y usuarios en general.

Pues en una charla con Luis Guadalupe para el programa que conduce vía YouTube ‘La fe del cuto’, el exfutbolista de la selección nacional dio datos inéditos de su vida personal y profesional tras haberse alejado del fútbol profesional donde hasta hace unos años era titular indiscutible en el once de Ricardo Gareca.

¿EN QUÉ ESTÁ TRABAJANDO ACTUALMENTE JUAN MANUEL VARGAS?

Juan ‘El loco’ Vargas fue uno de los invitados especiales en las celebraciones por el primer aniversario del programa del Cuto que se trasmite a través de YouTube para Trome, confesando en qué está trabajando.

“Todavía no hay nada concreto, pero hay un 90% que pueda salir un proyecto importante, ya que hace muchos años dejé el fútbol. Bueno nunca lo dejé porque sigo jugando. Me llamaron por muchos temas, por conducir un programa de deportes pero nunca me llamó la atención así que traté de no hablar con nadie, incluso tu entrevista fue la primera que hice después de mucho tiempo”, dijo el ‘Loco’.

Asimismo, explicó en qué consiste el proyecto y si está o no relacionado al fútbol. “Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es un tema así de fútbol, es un tema más de chacota, de conversación. Esperemos que en los próximos días algo se concrete y de ahí será más segura la cosa”, sostuvo, indicando que además está estudiando actualmente.

¿CUÁNDO FUE EL AÑO DE DESPEDIDA DE JUAN MANUEL VARGAS?

En el año 2018, Juan Vargas tuvo un rendimiento muy bajo las cual le permitió jugar 22 partidos en total, aunque las lesiones persistían, sobre todo debido a su estado físico. Para Nicolás Córdoba, técnico de Universitario en ese momento, el ‘Loco’ no era ya un titular indiscutible, pues solo había marcado dos goles y muy pocas veces terminaba los partidos. Solo finalizó los 90′ en seis encuentros ese año.

Su última vez con camiseta ‘crema’ fue el 29 de septiembre de 2018, en la derrota 4-2 ante Ayacucho FC de visita. Vargas, de 34 años, jugó solo 25′, ya que fue expulsado en aquel compromiso. A partir de ese momento, Córdoba no lo convocó más hasta el final de temporada.

“‘Juan Manuel Vargas no pesa 120 kilos. Pesa mucho menos. Es una falta de respeto que hable así de Vargas. Y que eso era mentira. Pues ha bajado mucho”, dijo en su momento Córdova. Asimismo, el ‘Loco’ dejó de pertenecer a la ‘U’ tras ese año y se fue sin ningún anuncio oficial, ni despedida formal. Vargas disputó 48 partidos y anotó seis goles en su segunda campaña con la ‘U’.