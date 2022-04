River Plate venció 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Nacional por la primera jornada de la Copa Libertadores, sin embargo, la noticia que dio la vuelta al mundo ha sido la dura falta que cometió el delantero aliancista Aldair Rodríguez sobre Robert Rojas, lateral paraguayo del cuadro argentino.

Una vez terminado el encuentro, el atacante peruano se dirigió al hotel de concentración del conjunto riverplatense para disculparse con el defensor paraguayo. Rojas tuvo que dejar el campo en camilla y luego fue trasladado a un hospital donde se le diagnosticó una lesión de tibia y peroné. Rodríguez terminó yéndose expulsado.

“Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuve mala intención de ir. Fue una disputa de balón, de los dos, y lastimosamente creo que se le engancha el pie y, a la hora de forzar el balón, se fractura. He venido a pedirle disculpas personalmente. Estoy muy arrepentido por la situación que se dio”, declaró el delantero de Alianza Lima para ESPN.

“No me di ni cuenta. Yo me he quedado muy sorprendido. Estoy muy triste con la situación. No sé en qué momento pasó eso, porque fui a trabar un balón abajo. No alcé mucho el pie, ni nada por el estilo, pero lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol. Estamos expuestos a esto y por eso he venido aquí personalmente a dar la cara y disculparme con él, con su familia”, agregó el centrodelantero peruano.

Por último, el futbolista de Alianza reveló una historia personal similar y continuó solidarizándose con Rojas. “Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años. Estuve a punto de quizás dejar el fútbol por la lesión que tuve. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Por eso, estoy acá. Que él sepa que fue sin ninguna mala intención”, sentenció.

Después que finalizó el partido, el técnico Marcelo Gallardo indicó que la operación será realizada en Buenos Aires, cuando los médicos lo indiquen. “Tenemos la confianza que se recuperará”, añadió el ‘Muñeco’.

