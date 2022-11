Este domingo 20 de noviembre se llevarán a cabo los American Music Awards, popular ceremonia estadounidense que premia a lo mejor de la insdustria musical. Como cada año, muchos artistas internacionales son nominados en los AMAs y en el 2022, la boy band más famosa del k-pop, BTS, se encuentra nominada en varias categorías. Si eres ARMY, conoce a continuación cómo votar por tus idols favoritos.

Los American Music Awards sirven como antesala de los prestigiosos Grammy, aunque con la diferencia de que se determinan por una encuesta popular dirigida a consumidores de música, en lugar de votarse por los expertos de la industria.

Jung Kook, Jimin, V, Suga, Jin, RM y j-hope, miembros de BTS se han esforzado mucho durante el 2021 y el 2022 para sacar adelante nuevos proyectos musicales como banda, como solistas y con colaboraciones increíbles, una de ellas ha sido nominada en los AMAs 2022.

¿CUÁLES SON LAS NOMINACIONES DE BTS EN LOS AMA’S 2022?

Las nominaciones de Bangtan en los AMA’s 2022 son las siguientes:

Artista del k-pop favorito de los AMAs 2022: Esta es una nueva categoría que presentan los American Music Awards y BTS indudablemente se hace presente. Además los ídols, aspiran a ganar a los otros grupos también nominados: BLACKPINK, TWICE, SEVETEEN y TXT .

Esta es una nueva categoría que presentan los American Music Awards y BTS indudablemente se hace presente. Además los ídols, aspiran a ganar a los otros grupos también nominados: . Mejor dúo o grupo de pop en los AMAs 2022: La famosa boy band participa también en la categoría de mejor dúo o grupo de pop favorito. Aquí compiten contra la banda de Coldplay, con quienes lanzaron la exitosa colaboración “My universe” en 2021. También entran en esta competencia: One Republic, Imagine Dragons, Måneskin.

¿CÓMO VOTAR POR BTS EN LOS AMA’S 2022?

Los AMAs 2022 ponen a disposición dos métodos de votación los cuáles son: mediante la web y por la red social de Twitter. De igual manera, puedes apoyar por ahora a BTS en dúo o grupo pop favorito. La sección de k-pop está disponible desde el 1 de noviembre.

Para votar por los ídols en twitter debes tuitear en inglés el nombre de BTS, la categoría en la que quieres votar y el hashtag de la premiación. Por ejemplo: I’m voting for BTS (@BTS_twt) for Favorite Pop Duo or Group at #AMAs.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS AMA´s 2022?

Los American Music Awards se llevarán a cabo este 20 de noviembre de 2022, en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

La transmisión del evento estará a cargo de Telemundo en Estados Unidos, y el canal de cable en Telemundo Internacional, el que lo encontrarás en Claro TV como 112; en Movistar TV como 20 y 756; y en DirecTV en el 231.