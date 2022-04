BTS mantiene su agenda ocupada más que nunca. La exitosa agrupación de K-pop se encuentra realizando los conciertos de las cuatro fechas confirmadas en Las Vegas para el 8, 9, 15 y 16 de abril con el show conocido como “Permission To Dance on Stage”. Estas presentaciones tienen lugar tras la asistencia de la boyband a las premiaciones de los Grammys 2022, en los que fueron nominados a Mejor dúo o grupo pop con su single “Butter”.

Este sencillo fue presentado la noche de los Grammys, la perfomance se llevó los aplausos del público asistente y buenas críticas de los medios. A pesar de ello, BTS no ganó el codiciado premio a la categoría mencionada anteriormente y ARMY no estuvo contento con el resultado. Luego de numerosos rumores acerca de los Grammys y su preferencia por ciertos artistas; los integrantes de BTS realizaron un live en el cual conversaron con ARMY sobre cómo se sentían tras no ganar la categoría.

Los Bangtan boys declararon en el Vlive que querían ganar el premio como agradecimiento a la dedicación de ARMY y que incluso habían preparado un discurso. El líder de BTS, Kim Namjoon señaló: “Estamos un poco tristes, ¿verdad? Es porque trabajamos tan duro que sentimos que era una pena”

A continuación te compartimos un hilo con el Vlive y su respectiva traducción:

Esta declaración no es la que causaría tanto revuelo en la redes; sino otro discurso que Namjoon daría en el día 1 del show Permission to dance on stage Las Vegas, este causaría conmoción en el fandom de BTS. El rapero señaló durante el concierto de PTD lo siguiente:

“Chicos, hemos escuchado mucho sobre lo que sucedió en los Grammys pero ya saben ¿a quién le importa una mi*rda eso? Odiar es su libertad, tienen el derecho para odiar pero yo prefiero irme a un café con mis amigos y olvidarme de eso. Soy un adulto así que no voy a twittear nada sobre ello. De todas maneras, no vinimos a Las Vegas por los Grammys, vinimos por ARMY. Los records y títulos son imporantes pero no es lo primordial, esa no fue la razón por la que empezamos esto. Nuestra primera razón para hacerlo siempre son los fans.

Comenzamos por estar estas dos horas aquí, bailando, cantando, viéndonos. Esta comunicación con ustedes es la razón por la que hacemos todo esto. Espero que sepan que los amo, y dejen que los haters odien y los amantes amen. Los amo mucho.”

Tras esta declaración de RM, ARMY hizo tendencia “Namjoon” y apoyo a su ídolo en este importante mensaje como líder de BTS. En el siguiente párrafo te dejamos el vídeo de las declaraciones de Namjoon en el D-1 de PTD on stage Las Vegas:

NAMJOON LO DIJO



ESTO QUEDARÁ EN LA HISTORIA pic.twitter.com/6l92FfsEjE — spring⁷ 🌱 (@kimiint) April 9, 2022

