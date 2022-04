Corea del Sur no solo ha internacionalizado su música sino también toda su industria de entretenimiento, cultura, entre otros. Justo después del K-pop, lo más abierto a otros mercados son los k-dramas, los cuales son como series televisivas. Estos se han hecho bastante populares, al igual que sus protagonistas. En esta oportunidad hemos recopilado una lista de dramas que estrenarán a lo largo del mes de abril del 2022.

MIRA | Dramas coreanos para armar tu maratón navideño este fin de semana largo

13 k-dramas que no te puedes perder para abril del 2022:

A continuación, te brindamos los 13 títulos correspondientes:

1) Our Blues

Este dorama se estrena el 9 de abril y comenzará a ser emitido todos los sábados y domingos a las 9:10 p.m. KST (Hora local, Corea del Sur) a través de la señal de tvN.

En el reparto cuentan con Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Kim Hye Ja, Go Doo Shim, entre otros. Our Blues se sitúa en la isla Jeju y nos cuenta las historias de distintos personajes como el amor de Lee Dong Suk y Min Sun Ah; Lee Young Ok y Park Jung Joon; como también el de Choi Han Sooy Jung Eun Hee. Cabe recordar que Jimin de BTS participará del OST de este k-drama.

Te compartimos el trailer de Our blues:

2) Again my life

Again my life se estrena este 8 de abril y su emisión será los viernes y sábados a las 10pm. KST (Hora local, Corea del Sur) a través de SBS.

El casting cuenta con figuras como Lee Joon Gi, Lee Kyung Young, Kim Ji Eun, Jung Sang Hoon, Choi Kwang Il, Kim Jae Kyung, Hong Bi Ra, entre otros. Este k-drama se trata de segundas oportunidades. Una joven fiscal recibe una segunda chance de hacer justicia en un caso importante que involucra gente poderosa. Por otro lado, Lee Joon Gi fue asesinado por investigar sobre un político corrupto, al igual que la fiscal el joven recibe una segunda oportunidad en la vida.

El trailer de Again my life, a continuación:

3) Sh**ting Stars

Sh**ting stars se estrena el 22 de abril y está programado para los viernes y sábados a las 10:40 p.m. KST a través de tvN.

El elenco está conformado por Lee Sung Kyung, Kim Young Dae, Yoon Jong Hoon, Kim Yoon Hye, Sojin, Lee Jung Shin, entre otros. Sh**ting stars es una comedia romántica que cuenta el drama y esfuerzo de los trabajadores de la industria del entretenimiento. El drama se centrará en la historia de Oh Han Byul, la jefa de RR.PP. de la agencia quien pasará todo tipo de experiencias para hacer brillar al artista asignado, que será interpretado por Kim Young Dae, un caótico personaje que la hará protagonista de situaciones descabelladas.

Te compartimos el trailer:





4) My Liberation Notes

My liberation notes se estrenará el 9 de abril y comenzará su emisión los sábados y domingos alas 10:30pm KST a través de JTBC.

El reparto está conformado por Lee Min Ki, Kim Ji Won, Son Seok Gu, Lee El, Lee Ki Woo, y más. Este dorama se centra en la historia de tres hermanos que buscan huir de monotonía en sus vidas cuando un misterioso joven llamado Sr. Gu llega al pueblo, esa persona cambiará sus vidas.

El trailer de My liberation notes:

5) Monstrous

Monstrous se estrena el 29 de abril a través de TVING.

El cast está conformado por Goo Kyo Hwan, Shin Hyun Been, Kim Ji Young, Park Ho San, Kwak Dong Yeon, Nam Da Reum, Park So Yi, entre otros. Monstrous se centra en Jung Ki Hoon, un arquéologo, y una talentosa criptoanalista de patrones, Lee Soo Jin. Juntos persiguen casos sobre monstruos que no han debido ser liberados al mundo. Te compartimos el trailer a continuación:

6) Ourachacha My Life

Ourachacha my life se estrena el 11 de abril, en los días entresemana a las 8:30pm KST (hora local, Corea del Sur) a través de KBS1.

En el elenco contamos con Nam Sang Ji, Yang Byung Yeol, Lee Si Kang, Cha Min Jee, Sun Woo Jae Duk, Park Hae Mi, Lee Han Wi, Kim Hee Jung, y más. Este dorama se centra en la historia de Seo Dong Hee, una estudiante quien se convierte en la madre de su sobrino a una edad muy corta. Por otro lado, buscará cumplir a la par su mayor sueño; tener éxito como diseñadora.

7) “From now, showtime!”

El estreno de From now, showtime! está programado para el 23 de abril, y su emisión será todos los sábados y domingos a las 8:40 p.m. KST a través de MBC.

El reparto está conformado por Park Hae Jin, Jin Ki Joo, Jung Joon Ho, Jung Suk Yong, Go Kyu Pil, Kim Hee Jae, Park Seo Yeon, Jang Ha Eun, Kim Jong Hoon, y más. From now, showtime! es una comedia romántica sobre un simpático mago con la habilidad de invocar fantasmas y una agente de policía que tiene poderes sobrenaturales.

A continuación el trailer:

8) The Secret House

The secret house tiene programado su estreno el 11 de abril del 2022. Su emisión será entresemana a las 7:05pm KST (hora local, Corea del Sur) a través de MBC.

En el cast se cuenta con las siguientes personas Seo Ha Joon, Lee Young Eun, Jung Heon, Kang Byul, Lee Seung Yeon, Jang Hang Sun, Bang Eun Hee, Yoon Ah Jung, Ahn Yong Joon, y más. The secret house nos cuenta la historia de una venganza, en el que un abogado busca a su madre desaparecida.

9) Hyun Jae is beautiful

Este k-frama se estrenará el 2 de abril y será emitido los sábados y domingos a las 8pm KST (Hora local, Corea del Sur) a través de KBS2.

El cast está conformado por Yoon Shin Yoon, Bae Da Bin, Oh Min Seok, Shing Dong Mi, Choi Ye Bin, Seo Bum June, Park In Hwan, Park Sang Won, Kim Hye Ok, Ban Hyo Jung, Park Ji Young, entre otros. Hyun Jae is beautiful nos cuenta la historia de los hermanos Lee, los cuales evitan a toda costa las citas y el matrimonio. Por ello, su familia plantea regalar un departamento al primer hermano que consiga casarse y tener una esposa.

Te dejamos el trailer aquí

10) Green Mother’s club

Este drama coreano se estrena el 6 de abril y será emitido los miércoles y jueves a las 10:30pm KST (Hora local) a través de JBTC.

La producción cuenta con el cast integrado por Lee Yo Won, Chu Ja Hyun, Kim Kyu Ri, Jang Hye Jin, Joo Min Kyung, Yoon Kyung Ho, Choi Jae Rim, Im Soo Hyung, Roy Choi, Choi Duk Moon, Oh Hee Joon, Park Ye Rin, entre otros. Green Mother’s club se centra en las intranquilas relaciones de los padres de un colegio de primaria y el lado oscuro de toda esta gente que aparenta ser amistosa.

Te compartimos el trailer

11) Love All Play

Love all play se estrena el 20 de abril y su emisión va miércoley jueves a las 9:50p.m. KST a través de KBS2.

El reparto está conformado por Park Ju Hyun, Chae Jong Hyeop, Park Ji Hyun, Kim Moo Joon, Seo Ji Hye, Lee Chae Min, Bin Chan Uk, Jeon Hye Won, y otros. Love all play se centra en una historia romántica con dosis de deporte y momento graciosos. Park Tae Yang es una aspirante olímpica que renunció al bádminton a causa de un incidente, tres años luego intentará seguir su sueño. Park Tae Joon quien solo percibe el bádmiton como trabajo se verá afectado por la presencia de Tae Yang quien lo hará cambiar de opinión.

Aquí te compartimos un trailer:





12) The Killer’s shopping list

Este dorama se estrena el 27 de abril y su emisión está programada para los miércoles y jueves a las 10:30pm KST a través de tvN.

En el elenco cuenta con Lee Kwang Soo, Seolhyun, Jin Hee Kyung, Shin Sung Woo, Jo Ah Ram, entre otros. The Killer’s shopping list está basado en un thriller de comedia y misterio sobre un barrio a las afueras de Seúl y un asesinato no resuelto. Al encontrar un cadáver no reconocido en un edificio de apartamentos, el recibo de un supermercado se convierte en una prueba clave para la caza y captura del asesino.

Te compartimos un pequeño teaser a continuación:

13) Tomorrow

Este k-drama se estrena el 1 de abril y su emisión está programada para todos los viernes y sábados a las 9:59 p.m. KST (hora local, Corea del Sur) a través de MBC.

En el cast cuentan con Rowoon, Kim Hee Sun, Lee Soo Hyuk, Kim Hae Sook, Yoon Ji On, Moon Seo Yoon, Kim Nuri, entre otros. Tomorrow está basado en el webtoon homónimo que narra la historia de Choi Joon Woong quien al buscar trabajo sufre un terrible accidente, tras ello cruzará caminos con dos parcas y junto a ellos comenzará una misión que comprenderá salvar las vidas de los suicidas y en el proceso se unirá al inframundo.

Aquí te compartimos un trailer