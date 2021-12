Llegó la Navidad y con ello un breve descanso para disfrutar de las cosas que más amamos hacer. Si tu pasión es ver series y películas asiáticas, a continuación te compartimos una lista de k-dramas para celebrar las fiestas de fin de año en familia y con una buena maratón.

Netflix ya es una de las plataformas de streaming favoritas, donde los seguidores de los k-dramas pueden encontrar diferentes opciones de género: acción, romance, comedia y hasta suspenso. Sin duda, no hay mejor manera para terminar con el aburrimiento en este fin de semana.

Si aún no tienes planes, o no sabes que ver en esta época, revisa nuestras recomendaciones de doramas coreanos para no perderse de las mejores historias de amor, drama, suspenso, y fantasía; desde los nuevos estrenos de este mes hasta series épicas que no pasarán de moda.

DORAMAS PARA VER EN NAVIDAD 2021:

The Silent Sea

Si lo que quieres ver son estrenos, Netflix te trae el más reciente dorama, “The Silent Sea” con Gong Yoo, uno de los idols más populares de Corea del Sur y actor en la éxitosa serie “El juego del Calamar”.

Este k-drama llegó a la plataforma el 24 de diciembre, para celebrar las fiestas navideñas de la mejor forma. La serie de ciencia ficción es uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix, tras el éxito viral de “Squid Game”.

La trama de “The Silent Sea” sigue la vida de un grupo de científicos que son enviados a una misión que solo dura 24 horas, tiempo en el que deberán conseguir unas muestras importantes que están en una base lunar que fue abandonada. Sin saber lo que les depara en la estación, los personajes deberán cumplir con su misión.

Vincenzo

Vincenzo nos trae la trama perfecta para una maratón navideña, pues no querrás dejar de verla hasta saber la verdad. Song Joong Ki, es el protagonista de esta serie que promete atraparte desde el inicio hasta el final.

La historia del k-drama sigue a un abogado de la mafia italiana que se exilia a Corea del Sur, donde intentará recuperar un cargamento de oro. Se trata de Vincenzo Cassano, un hombre que se involucrará en un caso de un abogado que lucha contra una corporación corrupta. Esta serie tiene varios giros que te mantendrán al pendiente. Podrás ver este dorama de suspenso y acción en la plataforma de Netflix.

Boys Over Flowers

Sin duda, Boys Over Flowers es uno de los doramas más populares y más vistos en la historia; serie protagonizado por Lee Min Ho, uno de los actores más cotizados en el mundo del entretemiento en Corea del Sur. Actualmente, el k-drama tiene varias adaptaciones, la más reciente es F4 Thailand.

La serie de romance sigue la vida de Jan Di, una joven que se gana una beca en un colegio de élite, donde conocerá al grupo de los F4, cuatro chicos que la convertirán en su nueva víctima, el problema es que ella se enamora de dos de los chicos.

Si aún no las has visto, ese fin de semana es la ocasión perfecta para no dejarlo pasar. La plataforma de Netflix aún lo tiene disponible.

Geum Jan Di es una chica humilde cuya familia es propietaria de una tintorería. Un día, mientras realiza una entrega para un estudiante de la prestigiosa Escuela Superior Shin Hwa, se percata que un chico se iba a suicidar desde la azotea por obtener la tarjeta roja de los F4 y justo en el preciso momento en el que salta, ella le salva la vida al detenerlo. Este acto generó gran controversia en la ciudad, por lo cual es becada para asistir a la escuela. Al principio es maltratada y aislada por los demás estudiantes al recibir la tarjeta roja de los F4 (4 flores), que es un grupo de alumnos que gobiernan cruelmente la escuela por su belleza y riqueza. Gu Jun Pyo, líder de los F4 y sucesor del Grupo Shinhwa, empieza a tener sentimientos hacia Geum Jan Di. Yoon Ji Hoo, que tenía sus sentimientos puestos en su amiga de toda la vida, poco a poco también se enamora de Jan Di y se provoca un triangulo amoroso. (Foto: Netflix)

El amor es un capítulo aparte

“El amor es un capítulo aparte” (“Romance is a Bonus Book” en inglés y “로맨스는 별책부록” en hangul), es una comedia romántica que atrapará desde el inicio.

La divertida historia retrata la vida de una joven redactora que pierde su trabajo, a pesar de tener una carrera no logra encontrar trabajo. Por ello, decide mentir en su solicitud de empleo para entrar a una editorial, cuyo dueño es un joven escritor del que se enamorará.

VIDEO RECOMENDADO

La plataforma de streaming anunció sus nuevos lanzamientos para enero de 2022, entre lo más esperado se encuentra el estreno de Rebelde, un documental sobre la vida del astro brasileño Neymar y la primera parte de la cuarta temporada de Ozark. (Fuente: Netflix)

TE PUEDE INTERESAR