BTS no solo es la banda de k-pop más famosa del momento, también se preocupan por sus estudios y se han preparado profesionalmente a pesar de su fama; pues RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han logrado terminar la universidad con éxito.

Recientemente se dio a conocer la noticia de que el golden maknae de BTS, Jungkook, se unió a los otros miembros de la banda en cumplir con su educación superior y culminar su carrera universitaria. Hecho que enorgullese a ARMY y lo celebra en las redes sociales.

Si bien sabemos que estudiar una carrera universitaria no es fácil, ser idol y estudiante no debe ser para nada sencillo, y no solo Jungkook se ha enfrentado a esta ardua rutina, también los otros chicos de Bangtan se han esforzado para obtener sus respectivas carreras. ¿Sabes qué estudiaron los miembros de BTS?

¿QUÉ CARRERA ESTUDIARON LOS INTEGRANTES DE BTS?

Jin

Kim Seok-jin, el integrante mayor de BTS, estudió la carrera de Arte y actuación en la Universidad de Konkuk. ARMY sabe que uno de los sueños de Jin es convertirse en un actor y espera verlo pronto en cualquier proyecto cinematográfico.

RM

Kim Namjoon, líder de la banda de k-pop, comentó en una conferencia que se encontraba haciento un tipo de especialidad en Arte moderno. Para nadie es un secreto que Namjoon es un gran amante de los libros y del arte, aunque nunca se confirmó realmente la carrera profesional a la ingresó el idol.

Suga

El productor de Stay Alive, Suga, se graduó de la Global Cyber University en el Departamento de Educación de Radiofusión y Entretenimiento.

J-Hope

Jung Ho-seok también estudió una carrera y fue en la Global Cyber University en el Departamento de Educación de Radiofusión y Entretenimiento, al igual que Suga.

Jimin

Jimin de BTS estudió danza y su nivel máximo de estudios ha sido una maestría en Entretenimiento y Medios en la Global Cyber University, dónde se graduó con honores en 2021 y recibió el “Premio Presidente”.

V

Taehyung estudió en la Global Cyber University, en el Departamento de Educación de Radiofusión y Entretenimiento, se graduó al mismo tiempo que Jimin y también recibió el “Premio Presidente”.

Jungkook

El vocalista de BTS se graduó y obtuvo el título de pregrado con honores de la universidad Global Cyber University en la carrera de Radiofusión y entretenimiento y recibió el Premio del presidente o “President’s award”.

