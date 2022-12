BTS y BLACKPINK en los People’s Choice Awards 2022: Nominaciones, horario y canal para ver los premios

BTS y BLACKPINK, las agrupaciones más grandes del k-pop, compiten una vez más en una de las premiaciones más importantes a nivel internacional. Los idols son grandes favoritos a ser ganadores de los People’s Choice Awards 2022. Si no te quieres perder el anuncio de los ganadores y alfombra roja, conoce cómo, a qué hora y cuándo seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO.

Los People’s Choice Awards cuenta con 40 categorías que abarcan temas como las películas, televisión, música y cultura pop. Entre los nominados de este año se encuentran grandes íconos, y no podía faltar los representantes de la cultura asiática. Tras semanas de votaciones, finalmente BLINK y ARMY conocerán hoy si las superestrellas del k-pop se consagran entre los nominados a los PCA 2022.

¿CUÁNDO ES LOS PCA 2022?

Este martes 6 de diciembre se realizarán los People’s Choice Awards 2022. La ceremonia de los PCA será transmitida en directo y en exclusiva para Latinoamérica por E! Entertainment.

¿EN QUÉ CATEGORÍAS ESTÁN NOMINADO BTS Y BLACKPINK?

Como grupo, BTS obtuvo tres nominaciones este año. Una vez más, están compitiendo por el premio al Grupo del 2022 y al Video Musical del 2022, por “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)”, los cuales ganaron el año pasado. El grupo también ha sido nominado para la Gira de Conciertos de 2022 (por “Permission to Dance On Stage”).

Por su parte, Jungkook fue nominado por separado a dos premios por “Left and Right”, su exitosa colaboración con Charlie Puth, para el Video Musical del 2022, y también está en la carrera para la Canción de Colaboración del 2022.

En el caso de BLACKPINK, la girldband obtuvo dos nominaciones este año: el grupo ha sido nominado tanto para el Grupo del 2022 como para el Video Musical del 2022 por “Pink Venom”.

¿A QUÉ HORA VER LA CEREMONIA DE LOS PCA 2022?

La gala consistirá de dos partes, con la alfombra roja desarrollándose a partir de las 7 p.m. hora peruana, permitiendo al público disfrutar de los atuendos con los que llegan los artistas. Mientras tanto, la ceremonia de premiación comenzará a las 9 p.m. (hora peruana).

Aquí las horas de comienzo dependiendo de varios países de la región:

ALFOMBRA ROJA

Hora del Pacífico : 4 p.m.

: 4 p.m. México: 6 p.m.

6 p.m. Perú, Colombia: 7 p.m.

7 p.m. Hora del este : 7 p.m.

: 7 p.m. Venezuela: 8 p.m.

8 p.m. Argentina, Chile: 9 p.m.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN