Por fin se estrenó el tan voceado álbum en solitario de RM, integrante de la agrupación de k-pop, BTS. Éste trae diez canciones donde su estilo principal es el blues, sin duda army quedó fascinado con esta música soft. El principal sencillo se titula ‘Wild Flower’ que promete romper récords. En esta nota, te contamos su significado y más.

RM, cantante de la agrupación BTS, estrenó su primer álbum titulado ‘Índigo’ dónde su canción principal es ‘WILD FLOWER’ el cuál trae un vídeo lleno de simbolismos y una letra muy conmovedora que su fanaticada ya puede disfrutar.

El álbum ‘Índigo’ ya se encuentra al alcance de todo army, en diversas plataformas de música para poder descargar y disfrutar de estas nuevas diez canciones, que vienen llenas de sentimientos y sorpresas.

¿DE QUÉ TRATA ‘WILD FLOWER’ CANCIÓN PRINCIPAL DEL ÁLBUM INDIGO DE RM?

Índigo es el álbum en solitario de RM, trae consigo diez canciones, dónde la principal está titulada como ‘Wild Flower’, canción que se dio en colaboración con Youjee. Un rap muy particular por el contenido de su letra, pues la canción nos dice:

Campo de flores, ahí es donde estoy

Tierra abierta, ahí es donde estoy

Sin nombre, eso es lo que tengo

No hay vergüenza, estoy en mi tumba

Cuando tus pies no tocan el suelo

Cuando tu propio corazón te subestima

Cuando tus sueños te devoran

Cuando sientes que no eres tú mismo

Todas esas veces

Anhelé las llamas

Ansiaba una hermosa caída

Incluso antes del comienzo, imaginé

Un final donde pudiera aplaudir y sonreír

Eso es lo que deseaba

Cuando todo lo que b?lieved en creció distante

Cuando toda esta fama se convirtió en grilletes

Por favor, quítame el deseo

No importa lo que cueste

Oh, déjame ser yo mismo

Oh, cada día y cada noche

El dolor persistente y la mente criminal

Las noches los latidos de mi corazón me mantuvieron despierto

La lúgubre luna creciente colgaba más allá de la ventana

Me deseo una noche encantadora

Sobre mi estado es una vida sobredimensionada

Desesperadamente se aferra a un globo a la deriva

Me pregunto dónde podrías estar ahora mismo

Dónde vas, dónde está tu alma

Yo, ¿dónde está tu sueño?

Voy a esparcirme por ese cielo

Enciende una flor, trabajo de flores

Flor de trabajo de flores

Brillará a través de ese cielo

Enciende una flor, trabajo de flores Floristería

Dónde va a estar mi final por fin

Todo es tan agotador, de la A a la Z

Cuando esta miserable máscara finalmente se va a quitar

Sí, yo no soy un héroe, yo no soy un villano

Apenas soy nada

Los ralentíes se repiten, los recuerdos se vuelven viciosos

Tumbado en un campo, puse la vista en el cielo

Ahora no puedo recordar lo que tanto quería

Confié en que era feliz, ahora un mero recuerdo

Sí, he estado yendo, no importa lo que haya delante

No importa lo que pueda ser

Recuerdos de aferrarse al borde del amanecer y escupir cosas

La sociedad es todo para la voz más alta

Y aquí estoy, todavía hablando en silencio

Es un aparte, un barco en plena floración

Para enfrentarme a todos los prejuicios y malentendidos

No me importa mucho que me lancen al aire

Con mis propios pies en el suelo

Entre las flores sin nombre

No puedo ir a las estrellas de nuevo, no puedo

Bajo los pies, sólo voy

A un destino sin propósito

Sin conocer mi propia tristeza

Incluso haciéndome amigo de las sombras

Me he ido

Voy a esparcirme por el cielo

Encender una flor, trabajo de flores

Flor de trabajo de la flor

Voy a brillar a través de ese cielo

Enciende una flor, trabajo de flores Floristería

Se detuvo y resultó ser gloriosamente descalzo

Nada estaba destinado a ser mío

Y no me digas que tienes que ser alguien

Porque nunca seré como ellos (Enciende una flor)

Sí, mi comienzo fue la poesía

Mi única fuerza y sueño que me protegió hasta ahora (Enciende una flor)

De los fuegos artificiales a las flores

De la infancia a la eternidad

Me quedaré en este campo estéril

Ah, algún día volveré

Voy a esparcirme por ese cielo

Encenderé una flor, un trabajo de flores

Flor de trabajo de flores

Voy a brillar a través de ese cielo

Enciende una flor, trabajo de flores

