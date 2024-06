¿Rodrigo Ureña jugaría por la selección peruana? Esto dijo el volante de Universitario

Desde que llegó a Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña se ha convertido en pieza clave en la oncena titular, logrando destacar en partidos fundamentales. A causa de su buen juego, el chileno se ganó el cariño y los aplausos de la hinchada crema que buscan la posibilidad de que el mediocampista se nacionalice y represente a la selección peruana. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO RODRIGO UREÑA SOBRE LA POSIBILIDAD DE JUGAR POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Rodrigo Ureña brindó declaraciones para Zapping Sports, luego de que el partido se suspendiera por actos de violencia que se produjo en el partido amistoso entre Universitario de Deportes y Colo Colo. El jugador de 31 años no dejó pasar la oportunidad para referirse a una probable nacionalización y vestir la camiseta de la selección peruana. Además, agradeció el gran cariño que viene recibiendo de la afición local, pero descartó jugar por la Bicolor ya que su objetivo es integrar la selección chilena.

“La verdad que tengo presente el cariño de la gente, y estoy muy contento, muy tranquilo. Lo de la selección (peruana) es un poco difícil hablar de ese tema. Yo trabajo día a día y con humildad. Por el propio mérito he llegado a donde he llegado, con la bandera de Chile en el hombro. Siempre con la mayor humildad y creo que el sueño de niño es poder vestir la camiseta chilena”, explicó.

Asimismo, en otra entrevista con el Diario As, el chileno reveló que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada del comando técnico de Ricardo Gareca, pese a que en su momento fue observado por Eduardo Berizzo. “No, conmigo no se ha comunicado nadie. Yo sigo trabajando silenciosamente, con mucha humildad. Día a día trabajo para ser el mejor, para poder ser distinto en mi puesto, marcar algún tipo de diferencia en mi juego. Y como te digo, muy tranquilo y también representando al fútbol chileno en Perú, que no es fácil por la rivalidad futbolística que tenemos con ellos”, señaló.

“Vengo haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Estoy jugando con mucha regularidad y sumando partidos tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a Dios, el año pasado tuve la oportunidad de salir campeón del torneo local y hoy estoy compitiendo en mi octava Libertadores. A mi edad, eso es muy bueno y creo que he hecho una carrera, a mi parecer, importante. En el extranjero he jugado en equipos complejos y sigo en la pelea, dándole para adelante”, agregó el volante.

¿CÓMO REACCIONÓ RODRIGO UREÑA TRAS LOS ACTOS DE VANDALISMO EN EL PARTIDO AMISTOSO DE UNIVERSITARIO?

Tras suspenderse el partido a los 65 minutos por los ataques de la hinchada local a los hinchas de Universitario y no contar con las garantías suficiente, uno de los que salió a pronunciarse sobre este lamentable hecho fue Rodrigo Ureña para Zapping Sports, donde mostró su malestar ya que se encontraban muchas familias con sus niños presenciando el espectáculo.

“Hay muchos niños y familias que nos vino a apoyar y no era correcto que la pasen mal. Vinimos a sumar, a jugar un partido preparatorio que también le sirve a Colo Colo porque nos enfrentamos a Junior”, dijo al inicio.

Además, fue consutado sobre su retorno al fútbol chileno, pero el jugador merengue descartó esa oportunidad ya que todavía mantiene contrato con Universitario hasta el 2026. “Por ahora difícil, tengo varios años de contrato con Universitario. Renovamos hasta diciembre de 2026 y de ahí veremos qué pasa. Lamentablemente no pudimos terminar el partido, pero nos vamos con buenas sensaciones para los otros amistosos”, finalizó.

