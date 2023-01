“Yet to come in Busan” de BTS será proyectado en los cines de Perú y otros países en todo el mundo en el 2023. El último concierto de la boyband llegará en pantalla gigante en una versión reeditada, así lo anunció Big Hit, discográfica de Bangtan.

La boyband más popular del k-pop realizó como grupo completo su último concierto en Busan (Corea del Sur) antes de su hiatus. El show gratuito contó con la presencia de miles de fanáticos, además se pudo ver en línea en todo el mundo el pasado mes de octubre del 2022. Los chicos de Bangtan interpretaron sus principales éxitos, canciones como ‘Dynamite’, ‘Butter’, ‘Idol’ y la primera presentación en vivo de ‘Run BTS’.

Ahora, podrás volver a disfrutar de este concierto en los cines. Perú es uno de los países que ya ha confirmado la transmisión. En ese sentido, conoce a continuación cuándo incia la preventa de entradas, fecha de estreno y más detalles del concierto en cines.

<BTS: Yet To Come in Cinemas>

Cinematic cuts only in ScreenX, 4DX and big screens



✔ Release at 1st, Feb, 2023

✔ Ticket opens at 11st, Jan, 2023

🔗Info at https://t.co/mZGwAzeyxq



#YetToComeInCinemas pic.twitter.com/X8oi9StIUI — BTS_official (@bts_bighit) December 20, 2022

BTS “Yet to come in cinemas”: ¿Cuándo inicia la venta de entradas?

En Corea del Sur, la distribución de boletos inicia a las 9.00 a. m. del 11 de enero (KST). Debido a la diferencia horaria, en Perú la venta de entradas comenzará a las 7.00 p. m. del martes 10 de enero de 2023.

Se recomienda conseguir sus entradas solo por los canales oficiales de los cines, y evitar comprar a revendedores para evitar posibles estafas.

BTS “Yet to come in cinemas”: ¿Qué cines de Perú pasarán el concierto?

Hasta el momento, dos cadenas de cine en Perú han confirmado la proyección de “BTS: yet to come in cinemas”: Cinemark y Cineplanet.

📣 ¡ATENCIÓN #ARMY! ¡Tenemos un notición! 🔥🔥



HOY les podemos confirmar que: ¡#BTS #YetToCome 💜 llega a CINEPLANET! 😍🤩🤭



Estén atent@s a nuestras redes, porque les estaremos contando más detalles de este concierto. 💜 pic.twitter.com/x9Lo75PRa1 — Cineplanet Perú (@cineplanet) December 23, 2022

¿Cuándo es el estreno de “Yet to come in cinemas” en cines de Perú?

De acuerdo al comunicado de Big Hit, agencia de BTS, la proyección de “Yet to come in cinemas” será el 1 de febrero del 2023. Hasta el momento no se conocen los horarios pero al haber gran expectativa de Army posiblemente sean muchas las funciones para poder ser parte de esta experiencia en el cine.

Según la nota de prensa de BIGHT, el concierto ha sido editado con una duración final de 103 minutos. Asimismo, la proyección contará con planos nunca antes vistos del concierto.

Setlist de “Yet to come in Busan”:

“MIC Drop”

“Run BTS”

“Run”

“Save me”

“Zero O’Clock”

“Butterfly”

“UGH!”

“Cypher Pt.3 Killer”

“Dynamite”

“Boy with luv”

“Butter”

“Ma city”

“Dope”

“FIRE”

“IDOL”

“Epilogue: young forever”

“For youth”

“Spring day”

“Yet to come”.