Hablar de representantes de boxeo en el mundo que provengan de México es sinónimo, actualmente, de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Un atleta como pocos y excelente visionario en los negocios tiene destaca entre sus compatriotas, entre otras cosas, por responder a sus entrevistas en inglés cuando se requiere. Pero, ¿cómo aprendió el idioma sin estudiarlo? Aquí los detalles.

No es un secreto que muchos atletas de habla hispana prefieren no salir de su zona de confort y hablar un idioma que no es con el que crecieron. Aunque en un deporte individual como el box no siempre es necesario, no deja de ser necesario para abrirse algunas oportunidades y ‘Canelo’ lo sabe muy bien.

En una entrevista con ESPN fue felicitado por el periodista Ricardo Celis por destacar su predisposición a responder en el idioma más popular del mundo. Pero sin duda fue su respuesta la que sorprendió a más de uno: “Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes pero la verdad es que el estudio no se me da”, explicó.

También confesó que llegó a comunicarse en esta lengua de manera más fluida gracias a las conversaciones que mantiene con sus amigos del golf. Ahí practica todo lo posible, sin temor a que pueda cometer algún error, pues sus compañeros están dispuestos a corregirle de buena manera. Eso sí, las bromas a veces son inevitables.

“Ya ahora que hablo con ellos más me dicen que lo hablo, tengo más conversaciones y ellos me hacen tener más confianza en hacerlo. Si me equivoco les digo ‘a ver trata de hablar en español’”, agrega sobre algunas escenas que son recurrentes durante su tiempo de práctica. Es un genio dentro y fuera del cuadrilátero.