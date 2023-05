El cantante mexicano Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al dar nuevos detalles sobre el sexo del bebé que se encuentra esperando junto a su novia, la cantante argentina Cazzu.

Los hechos se dieron durante su visita a Colombia, cuando el intérprete de ‘Botella tras botella’ fue interceptado por periodistas quienes le preguntaban por distintos temas, y en medio de una de estas interrogantes, el artista contó que se someterá a un procedimiento para quitarse los tatuajes que tiene en el rostro.

¿Cuál será el sexo del bebé de Christian Nodal y Cazzu?

Nodal aseguró que el motivo por el cual se quitará los tatuajes de la cara es porque no desea que su HIJA lo conozca así.

“Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución”, manifestó.

Al parecer la revelación del sexo del nuevo integrante de su familia la hizo de casualidad ya que para confirmar esta información, los hombres de prensa le preguntaron sobre si ya conocía el sexo de su bebé, él prefirió guardó silencio.

El artista además mostró un rostro de desconcierto luego de revela esta noticia de manera accidental por lo que prefirió cambiar de tema.

¿Qué negocio piensa abrir Christian Nodal?

A pesar de haber expresado su deseo de eliminar sus tatuajes en el rostro, Christian Nodal, contó que uno de sus sueños es abrir un estudio de arte que realice este tipo de dibujos sobre la piel, todo ello en Los Ángeles, no obstante no dio mayores detales sobre si él busca ser el artista que imprima la tinta o sólo el dueño del negocio.

“Me gustan mucho mis tatuajes, amor los tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto”, afirmó el intérprete.