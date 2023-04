La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al lucir su embarazo por primera vez durante un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista se quitó el abrigo en pleno show y dejó ver su pancita luego de varios meses de rumores.

Tras este hecho, su novio, el cantante mexicano Christian Nodal se pronunció sobre el tema durante su concierto en la Feria Nacional de San Marcos e indicó que ya no será un papacito sino un “papá que quiere agradecer todo el amor”

Este hecho generó todo tipo de reacciones en redes sociales, cientos de personas celebraron esta noticia, mientras que un grupo de fanáticos del artista se preguntaron cómo se hubiera visto un hijo entre el intérprete con su ex novia, Belinda.

¿Cómo se vería el hijo de Belinda y Nodal?

Cómo se recuerda, Christian Nodal tuvo una relación con Belinda que duró más de 3 años, incluso llegaron a comprometerse mientras ambos vivían en España, sin embargo, esta llegó a su fin.

En su momento, el intérprete de ‘Botella tras botella’ confesó que estaba en sus planes tener al menos cinco hijos con Belinda, y aunque esto ya no será posible, unos cibernautas decidieron averiguar cómo se vería un hijo entre los artistas gracias a la inteligencia artificial.

La app BabyGenerator unió las imágenes de Christian Nodal y Belinda dejando unos resultados muy interesantes.

¿Belinda reaccionó al embarazo de Cazzu?

Poco después que la argentina Cazzu diera a conocer su embarazo, la exnovia de Christian Nodal publicó en su cuenta de TikTok un video donde lucía su esvelta figura.

Lo que llamó la atención de los cibernautas fue la letra de la canción, la cual traducida decía lo siguiente:

“No necesito un anillo/Y mis chicas no necesitan nada/Porque he pasado por el infierno y he vuelto/Escucha cantar al luchador”.

Esto generó que muchas personas especularan que se trataba de un mensaje en referencia a Christian Nodal.