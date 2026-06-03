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Jugando a la moderación

Al presentar un plan de gobierno completamente nuevo a seis días de la votación, JP les falta el respeto a los electores.

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    Roberto Sánchez. Fotos: Diana Marcelo/GEC.
    Roberto Sánchez. Fotos: Diana Marcelo/GEC.

    El último lunes, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, anunció un nuevo plan de gobierno. A diferencia de lo que podría pensarse, este no es una prolongación o una versión detallada de aquel que su agrupación sometió al voto popular en las elecciones del 12 de abril y por el que más de dos millones de peruanos apostaron, sino más bien una negación de este. Y, de paso, también una negación del discurso que el congresista Sánchez ha venido pronunciando en los últimos cinco años desde su escaño. Veamos algunos ejemplos.

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