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El rezago del turismo

El Perú dejó de recibir casi 20 millones de turistas extranjeros desde el 2020.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    (Fuente: El Peruano)
    (Fuente: El Peruano)

    Como tantas otras actividades económicas, el turismo sintió severamente el impacto de la pandemia del COVID-19 a principios de esta década. Su recuperación, sin embargo, ha sido más lenta que la de la mayoría de ellas. En el 2025, el turismo representó el 3,3% del PBI, por debajo del 3,9% registrado en el 2019, y el empleo turístico apenas superó en 2% su nivel prepandemia.

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