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Del diagnóstico a la acción

Galarreta ofreció un diagnóstico certero del desorden estatal, pero su plan necesita coherencia en el gobierno y rapidez en la presentación de facultades.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    La presentación de la política general del gobierno, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, tuvo el mérito de partir de un diagnóstico sin eufemismos: el gobierno de Keiko Fujimori encontró, en sus palabras, “un Estado desordenado y desbordado”, entrampado en la burocracia, que llega tarde al delito y a las emergencias, pero que sí llega a tiempo para multar al ciudadano o trabar al pequeño empresario. Es un reconocimiento honesto que evita maquillar la herencia recibida.

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