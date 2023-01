El reality de citas “Cielo para dos” también conocido como “Single’s Inferno″ está de regreso con una segunda temporada y esta vez sorprendió a más de uno con la formación de sus parejas finalistas. Tras la emisión de 10 episodios a través de la plataforma streaming de Netflix, la popular producción que contó con la participación de 12 personas llegó a su fin emocionando a miles de usuarios con su inesperado final e incluso a los mismos conductores del show.

A continuación, conoce a las 3 triunfantes y comentadas parejas que lograron encontrar el amor dentro del reality.

Choi Seo Eun y Joo Yoong Jae

La ex miss Corea fue una de las participantes más populares junto a Seul Ki ya que llegó a despertar el interés de varios integrantes del grupo, sin embargo; solo se vio inclinada a la indecisión entre Han Bin y Yoong Jae.

La decisión de Seo Un fue la más esperada de la temporada ya que en reiteradas ocasiones había demostrado su interés y preferencia por Yoong Jae, quien fue el que ganó su corazón y terminó saliendo con ella de la mano de la calurosa isla.

Puedes seguir a la pareja en Instagram en sus respectivos usuarios: Yoong Jae como ‘yoongkda’ y Seo Eun como ‘4x4ischoi’.

Cielo para dos 2: Seo Eun y Yoong Jae

Shin Seul Ki y Choi Jong Woo

Esta pareja fue probablemente una de las más inesperadas, la cual representó un giro de trama para los internautas quienes estaban convencidos que la popular Seul Ki eligiría a Kim Jin Young, con quien parecía tener mucha química. Contrario a lo que muchos creyeron, la joven se decidió por Choi Jong Woo, quien persistió en conquistarla desde el primer segundo que la vio al ingresar al show.

A lo largo del reality y más aún en el final, pudimos ver los pequeños conflictos que tuvieron Jong Woo y Jin Young por el amor de Seul Ki. La joven pianista de 25 años señaló que eligió al primero porque fue quien rompió el estándar que había establecido.

Aquí puedes seguir a ambos participantes, tanto Jong Woo como a Seul Ki

Cielo para dos 2: Seul Ki y Joong Woo

Lee So E y Kim Se Jun

Esta última pareja fue una de las más celebradas por la audiencia ya que lograron robarse el corazón del público en muy poco tiempo posicionándose como la favorita de muchos.

Al principio, la actriz Lee So E no la pasó nada bien debido a un amor no correspondido dentro de la isla pero todo cambió con la llegada de Kim Se Jun, a quien terminó eligiendo como pareja al final del reality.

Aquí te dejamos la cuenta de Instagram de cada uno de ellos: Lee So E y Kim Se Jun.

Cielo para dos 2: So E y Se Jun