Quién es Song Ji A de “Cielo para Dos” de Netflix y por qué es blanco de críticas

Cielo para dos (Single`s Inferno en inglés) es uno de los reality shows sobre citas románticas que continúa causando sensación en la audiencia. Desde el estreno de su primera temporada en la plataforma de Netflix, el pasado 18 de diciembre, no ha dejado de ocupar titulares tras la controversia que protagoniza una de las integrantes del famoso programa.

Kim Hyeon Joong, Moon SeHoon, Shin Ji Yeon, Kim Jun Sik, Kang So Yeon, Choi Si Hun, An Yea Won, Oh Jin Taek, Kim Su Min, Seong Min Ji, Cha Hyun Seung y Song Ji A, son los partipantes del reality asiático que ha logrado cautivar en sus 8 episodios disponibles en el catálogo del servidor de streaming desde el pasado 8 de enero.

Song Ji A, es una de las participantes que más interés ha generado desde su primera aparición en pantalla. Sin embargo, este mes estuvo envuelta en controversias que la llevaron a ocupar titulares de medios nacionales e internacionales.

¿Quién es Song Ji A?

Song Ji A es conocida por ser una popular creadora de contenido de belleza. YouTuber de 25 años de edad, que se ganó el corazón de tres de los miembros de Cielo para dos. Si bien ya había dado algunos pasos en la industria del entretenimiento por ser una influencer, fue su aparición el famoso programa de Netflix, el impulso en su carrera.

En Instagram, es conocida como Freezia o Dear Zia. De acuerdo con su propia explicación, Song Ji A lleva año y medio creado videos para sus seguidores, en YouTube, cuenta ya con al menos medio millón de suscriptores.

Lamentablemente, la joven estrella comenzó a recibir fuertes críticas en los últimos días tras ser señalada por usar prendas, joyas de diseñador y otros artículos de imitación con el logo de famosas marcas internacionales, durante su participación en el programa y en algunas publicaciones en sus redes sociales.

Esta controversia ha hecho que la influencer se vea afectada en su imagen y trabajo a futuro. Recientemente, Song Jin A fue retirada del show The Manger de la cadena MBC. Asimismo, el programa de la cadena JTBC, Ask Us Anything, ya no contará con la presencia de Freezia.

Song Ji A pide disculpas por controversia

Poco después que se iniciara la polémica con la influencer, Song Ji A publicó en su cuenta de Instagram una carta escrita a mano donde se disculpó con su seguidores por sus acciones, pero además admitió que había estado usando prendas falsificadas.

A pesar de que ya había reconocido su error, las críticas continuaron, por ello a través de un video por su canal de YouTube apareció en público y pidió perdón a sus fanáticos una vez más.

¿De qué trata Cielo para Dos?

En Cielo para Dos un grupo de solteros y solteras está atrapado en una isla desierta donde la única manera de escapar es en eligiendo una pareja y que, por supuesto, esa pareja los acepte. Quienes logren conseguir una pareja, pueden mudarse a la Isla del Cielo por una noche, donde se les da comida y alojamiento de lujo. Pero si no tiene pareja, los solteros pasan la noche en la Isla del Infierno, donde no hay ninguna comodidad.

