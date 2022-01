El pasado 22 de enero de 2022, Park Shin Hye, la actriz conocida por haber trabajado en éxitosos k-dramas como ‘Herederos’, ‘You are Beautiful’, ‘Memories of Alhambra’, contrajo matrimonio en una ceremonia de ensueño con el famoso actor surcoreano, Choi Tae Joon.

La historia de amor de Park Shin Hye y Choi Tae Joon comenzó en los sets de los k-dramas. En el 2018, ambas estrellas confirmaron que se encontraban disfrutando de su amor, y ahora, después de 5 años de relación, decidieron dar el siguiente gran paso.

La pareja anunció su matrimonio en noviembre de 2021, cuando también revelaron que esperan a su primer hijo. Ambos están juntos desde 2017, aunque su relación se hizo pública un año después.

A raíz de esta boda, muchos fans de Park Shin Hye recordaron las historias de amor que giraron alrededor de la actriz dentro y fuera de la pantalla. ¿Con quién se le vinculó a la intérprete antes de casarse?

Choi Tae Joon

Park Shin Hye y su ahora esposo Choi Tae Joon, confirmaron su relación amorosa en el año 2018. Luego de varias sospechas, sus agencias dieron a conocer que habían comenzado a ser una pareja luego de conocerse como amigos desde hace tiempo.

Jung Yong Hwa

El actor trabajó junto a Park Shin Hye en varias oportunidades. Primero, con el papel secundario en ‘You are Beautiful’ para luego ser una de las parejas del drama ‘Heartstrings’. Así, comenzaron los rumores que nuevamente trabajarían juntos porque se encontraban saliendo, pero, el actor rechazó el papel. El actor fue quién reveló que rechazó el papel debido a los fuertes rumores que existían entre ellos, pues solo son muy buenos amigos.

Lee Jong Suk

En el 2015, la actriz estuvo envuelta en uno de los rumores de romance más sonados. Esto luego de que un medio de su país informara que ambas estrellas se encontraban en una relación, la cual inició en los sets de ‘Pinocchio’. Incluso, se publicaron fotografías de ambos en supuestas citas románticas, sin embargo, ambos negaron que existiera una relación amorosa.

Park Hae Jin

Otro de los rumores más fuertes en cuanto a romances de la actriz, fue con Park Hae Jin. Sin embargo, el reconocido actor no tardó en salir a negar la información, asimismo expresó su molestia, mencionando que paren con esto debido a que podía afectar la amistad que comparten.

Lee Min Ho

Los protagonistas del famoso k-drama `The Heirs`, se vieron envueltos en fuertes rumores de romance, pues los fans de los actores querían verlos en una relación fuera de cámaras debido a la química que tenían en pantalla. Sin embargo, el actor de 34 años salió a desmentir estos rumores y a pedir que cesen con todos los dimes y diretes.

