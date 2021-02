En el mundo de las redes sociales siempre aparecen novedades. Y, esta vez, se trata de Clubhouse , que viene ganando popularidad a pasos agigantados en este comienzo del 2021. Apenas en la primera semana de febrero, ya ha logrado obtener 2 millones de registros, según la información recogida del ‘The Washington Post’ .

¿Cómo funciona Clubhouse?

Es una plataforma exclusiva, a la cual solo podrás acceder por invitación. Esta tiene como punto central salas temáticas en las que puedes compartir audios y participar de charlas. No está permitido mandar escritos ni grabar, lo que provoca que no estemos pendientes de la pantalla del móvil y que las conversaciones sean más relajadas. No existen emojis o stickers.

A continuación, te damos cinco consejos para que puedas sacarle provecho a Clubhouse, según Trece bits.

-Cómo elegir los intereses

Una vez que recibas la invitación y logres iniciar sesión por primera vez, Clubhouse te invitará a que puedas elegir tus intereses. Al principio, recomendamos saltar la parte de la elección de intereses. Con el tiempo, verás que la red social se adecuará a tus gustos. Igualmente es necesario que sepas que, en la opción de configuración, puedes cambiar tus intereses cuando quieras.

-Selecciona bien a tus contactos

Una vez que empieces a usar esta red social, también se mostrará una lista de usuarios recomendados. Y aquí otra vez te daremos el mismo consejo, simplemente ignóralo. Clubhouse se relaciona con Instagram y Twitter, por lo que enviará sugerencias de contactos, lo que puede ser molesto para ti y tus ‘amigos’ de otras redes sociales.

-Configurar notificaciones

Clubhouse te da la oportunidad de configurar las notificaciones que te llegarán. Tenerlas todas activadas puede resultar bastante incómodo, ya que se recibirá al momento de comenzar una charla en cualquier tema que se siga, así como cuando lo hace un usuario al que se sigue. Otra opción bastante recomendable es detener completamente las notificaciones o pausarlas durante un tiempo determinado (entre una semana y una hora).

-Completar la bio

Cuando ya tengas tu red social instalada, te aconsejamos completar tu biografía virtual de la aplicación de forma exhaustiva. No te olvides de dejar en claro a los otros usuarios qué puedes aportarles si te siguen.

-Primero, aprende a ser oyente

Primero busca participar de una sala como oyente. Analiza y estudia cual es el funcionamiento de la aplicación antes de crear tu propia sala y asumir el cargo de speaker. Esto último vendrá con el tiempo, cuando tengas un manejo más óptimo de Clubhouse.

VIDEO RECOMENDADO

Magdyel Ugaz: En Tik Tok aparecen testimonios que la califican de soberbia-TROME

TE PUEDE INTERESAR