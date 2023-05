¿Estados Unidos quitará la visa a los colombianos? Esto es lo que se sabe

En la actualidad, ingresar a Estados Unidos, si es de nacionalidad colombiana, deberá contar con una visa que permite entrar a su territorio y estar allí por cierto tiempo. No obstante, tener este documento en el pasaporte nacional es difícil y caro. Para poder sacar cita a la embajada de Estados Unidos en Bogotá tiene un tiempo de espera largo, además el costo es en dólares que cada vez aumenta más con la inestabilidad que tiene la moneda estadounidense.

ELIMINACIÓN DE VISA AMERICANA PARA COLOMBIA

El embajador de Colombia en Estado Unidos, Luis Gilberto Murillo, dio detalles sobre cómo va el trámite de eliminación de visa para colombianos. Durante una entrevista para el programa “Los Informantes” de Caracol Televisión, Murillo habló sobre cómo los nacionales ameritan tener libre acceso al documento ya que son socios estratégicos de los estadounidenses.

“Si somos socios estratégicos la población colombiana se merece tener acceso al programa de exención de visas y le planteamos eso a los Estados Unidos”, sostuvo Murillo en la entrevista. De tal forma, el embajador colombiano destacó la buena aptitud que tiene el Gobierno de Joe Biden para aceptar la propuesta.

ESTADOS UNIDOS PIENSA QUITAR LA VISA A LOS COLOMBIANOS

En la entrevista que brindó Luis Gilberto Murillo mencionó que “afortunadamente, el secretario Mayorkas, el secretario de seguridad nacional, que es el encargado del tema, dijo: Nos parece una propuesta que se debe estudiar, estamos abiertos a eso”. No obstante, esta información llega en un momento difícil debido al tema de la migración hacia Estados Unidos, ya que las medidas restrictivas para los migrantes son un poco más fuertes por parte del Gobierno Biden.

“Quienes lleguen a la frontera sur terrestre de forma irregular enfrentarán consecuencias. El mensaje es muy claro. Ayudaremos a quienes lo necesiten de acuerdo con lo establecido en nuestro marco legal. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta el 11 de mayo”, dijo el Secretario del Departamento Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Además aseguró que se han tomado medidas con el objetivo de evitar una sobrecarga en el sistema pues hay un incremento masivo en la llegada de inmigrantes cuando termine la norma llamada Título 42 cuya fecha terminó el 11 de mayo.

Cabe mencionar que el Título 42 fue una medida sanitaria que se estableció en el Gobierno de Donald Trump con el fin de recortar el flujo migratorio durante la pandemia del Covid-19. Esta se ha convertido en una restricción fronteriza y ha sido fuertemente cuestionada por vulnerar el derecho a la solicitud de asilo en territorio americano.