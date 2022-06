Ya han pasado unos días desde la conmoción que envolvió al mundo del Internet al hacerse público que Shakira y Piqué habrían anunciado su rompimiento. Al instante, fueron varias las teorías que se crearon alrededor de la separación de la pareja tras más de 12 años juntos, teniendo consecuencias en ambos. Entonces, ¿cómo la colombiana supera la ruptura con el futbolista, según la hermana de ella? Aquí los detalles.

Pese a la más de una década de relación y con dos hijos durante esta etapa, la decisión fue clara, además de mutua: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando”, se puede leer en el breve comunicado compartido por la expareja. Los motivos no fueron mencionados, aunque los rumores de que la cantante habría encontrado al español siéndole infiel aún son los más estridentes.

Tal como precisa el portal as.com, la hermana de Shakira, Lucy Mebarak, se encontraría en Barcelona para atender asuntos familiares. Sin embargo, la prensa no tardó en consultarle por la actualidad de la cantante, a lo que ha sabido esquivar: “No los he visto, no vivo en España. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, asegura.

Eso sí, más adelante por fin pudo comentar sobre el tema que envuelve a su hermana y al jugador del FC Barcelona. “Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo cero que sí volverá pronto a España”, añadió para Europa Press sobre el estado de la intérprete de ‘Te felicito’ o ‘Chantaje’.

¿SHAKIRA Y PIQUÉ SE ENCUENTRAN FUERA DEL PAÍS?

Lucy también reveló que la cantante no se encuentra en el país para alejarse del centro de atención en el que se ha visto envuelta. Sin embargo, en el programa ‘Sábado Deluxe’, la periodista Laura Fa habría señalado que Shakira se encuentra de viaje con Piqué y sus dos hijos por un asunto deportivo de uno de los menores. Además, agregó que la relación que mantienen es muy mala y que el futbolista lleva tres meses viviendo solo.