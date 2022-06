Junio del 2022 será sin duda un mes recordado con especial cuidado por la cantautora colombiana, Shakira , pues ha sido el tiempo en donde le puso fin a la relación que tenía con su entonces esposo, el futbolista del Barcelona FC, Gerard Piqué . En medio de esta bomba, muchos han recordado los pasajes y buenos momentos que vivió una de las parejas favoritas del ambiente artístico, como por ejemplo cuando la intérprete del Waka-Waka le dedicó una canción al defensa español allá por el 2011.

Antes del comunicado oficial que ponía fin a la relación de más de 12 años entre Shakira y Piqué , los rumores no dejaban de circular por medio mundo. Pero, sin dudas la infidelidad del jugador de fútbol habría sido el detonante principal para que al artista colombiana decida ponerle punto final a su historia de amor.

Pero, como en todas las relaciones, no todo fue malo entre Shakira y Gerard Piqué. Cuando aún se mantenía viva la llama del amor, la cantante hizo lo que muchos enamorados hacen y le dedicó una canción en pleno concierto que se llevó a cabo hace 11 años. Aquí te vamos a recordar ese momento, mágico para la pareja en aquel tiempo.

QUÉ CANCIÓN LE DEDICÓ SHAKIRA A GERARD PIQUÉ

Como en varias de sus presentaciones, el futbolista Gerard Piqué siempre se encontraba con Shakira. Y fue entonces que mientras la cantante interpretaba el éxito ‘Inevitable’, decidió cambiar parte de la letra para dedicársela al exjugador del Manchester United y la selección española.

Shakira llegaba a la parte de la canción que decía: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol”, cuando de pronto frenó en seco su interpretación para ponerle el punto romántico al espectáculo: “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol (...) No pregunten cómo fue pero desde que lo vi, cada día sale, el sol”.

CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE SE CONOCIERON SHAKIRA Y PIQUÉ

El 2010 fue un año brillante para Piqué y Shakira. La cantante fue elegida para cantar el tema oficial del Mundial de Sudáfrica y el entonces zaguero del Barcelona vivía su mejor momento como deportista en su club y posteriormente en dicha competición levantaría el trofeo.

Precisamente, Shakira y Piqué se conocieron cuando ambos coincidieron en la grabación de Waka-Waka, momento en el que el defensa central le hizo la promesa de llegar a la final de la competición.

QUÉ PASÓ CON SHAKIRA Y PIQUÉ Y LO QUE SE SABE TRAS RUPTURA

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado que se separan, según un comunicado conjunto. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dice el corto texto firmado “Shakira y Gerard” dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015. Con decenas de millones de discos vendidos, la estrella colombiana es autora de éxitos como “Waka Waka”, “Loba” o “Hips don’t lie”.

Shakira confirmó el fin de su relación tras doce años de amor con el futbolista Gerard Piqué. (Foto: AFP)

LETRA COMPLETA DE INEVITABLE DE SHAKIRA

Si es cuestión de confesar

No sé preparar café

Y no entiendo de fútbol

Creo que alguna vez fui infiel

Juego mal hasta el parqués

Y jamás uso reloj

Y para ser más franca

Nadie piensa en ti como lo hago yo

Aunque te dé lo mismo

Si es cuestión de confesar

Nunca duermo antes de diez

Ni me baño los domingos

La verdad es que también

Lloro una vez al mes

Sobre todo cuando hay frío

Conmigo nada es fácil

Ya debes saber, me conoces bien

(Sin ti todo es tan aburrido)

El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer

Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer

No encuentro forma alguna de olvidarte

Porque seguir amándote es inevitable

Siempre supe que es mejor

Cuando hay que hablar de dos

Empezar por uno mismo

Ya sabrás la situación

Aquí todo está peor

Pero al menos aún respiro

No tienes que decirlo

No vas a volver, te conozco bien

(Ya buscaré qué hacer conmigo)

El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer

Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer

No encuentro forma alguna de olvidarte

Porque seguir amándote es inevitable

Siempre supe que es mejor

Cuando hay que hablar de dos

Empezar por uno mismo