La difusión de un comprometedor vídeo de dos figuras peruanas ha llamado la atención del mundo del espectáculo y desatado toda una ola de especulaciones. Se trata de Flavia Laos y Nicola Porcella, quienes han sido captados besándose en una discoteca de México. Este hecho ha generado rumores de una presunta relación sentimental entre ellos, a pesar de que ambos lo han negado con anterioridad. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL VÍDEO QUE CAPTURÓ A FLAVIA LAOS Y NICOLA PORCELLA BESÁNDOSE?

El portal Instarándula fue el encargado de difundir los videos donde se ve a la cantante y al actor muy cariñosos. Hace solo unos días, ambos ya habían sido vistos juntos, pero negaron todo tipo de vínculo. Sin embargo, ahora han sido vistos besándose en una fiesta privada, la cual contó con la presencia de la mexicana Wendy Guevara.

“Samuuu, Nicola y Flavia atrás chapando. Eso fue anoche que salieron con Wendy (Guevara)”, escribió el usuaria que envió el material audiovisual al portal de espectáculos que es conducido por el periodista Samuel Suárez.

Este hecho ha provocado una serie de interpretaciones y comentarios acerca de la dinámica de la relación entre los influencers. A pesar de las negativas reiteradas de Porcella sobre la existencia de un romance con Laos, el video ha suscitado un intenso debate en las redes sociales, dejando a muchos seguidores sumidos en la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de su conexión.

Le he tenido que meter zoom a mi ojo para ver el supuesto chape de Nicola Porcella con Flavia Laos 👀😱 #amoryfuego #MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/7dFzRzR5cY — Mayra Zunini (@mayravioleta91) May 18, 2024

¿QUÉ DIJO NICOLA PORCELLA SOBRE POSIBLE ROMANCE CON FLAVIA LAOS?

Debido a los rumores de un posible romance con Flavia Laos, Nicola Porcella fue abordado por las cámaras de “Amor y Fuego” para conocer cuál es exactamente su vínculo con la cantante, según recoge el diario La República.

En sus declaraciones, Porcella no confirmó nada y simplemente decidió enfatizar que Laos es una persona a quien valora y admira profundamente, describiéndola como una mujer talentosa y encantadora. Asimismo, quiso acotar que ofrece su apoyo incondicional a Laos, asegurándole que cuenta con su amistad y respaldo, tanto en México como en cualquier otra situación en la que pueda necesitarlo.

“Flavia es una chica superlinda. Yo siempre lo he dicho, siempre ha sido mi amiga, es una gran mujer, es talentosísima (...). Sé que le está yendo muy bien y le he dicho: ‘Lo que necesites en México, sabes que tienes las puertas abiertas, tienes mi casa, en lo que yo pueda ayudar’. Es mi amiga”, manifestó el influencer que actualmente vive en México.

A pesar de no confirmar nada, el ahora conocido “Novio de México” no cerró completamente la posibilidad de que exista un romance con la modelo en el futuro. “No sé, no sé, yo la verdad que ahorita estoy enfocado en muchas cosas mías, en el trabajo (...) Si en algún momento pasara algo, obviamente lo llamaría (a Austin). Pero la verdad que lo veo bien lejano. Más ahorita de un tema de amistad no hay, no hay tema más de la amistad”, comentó con una sonrisa pícara.

¿QUÉ DIJO FLAVIA LAOS SOBRE POSIBLE ROMANCE CON NICOLA PORCELLA?

Tras ser vista en una fiesta que Porcella organizó en su departamento en Lima, Flavia Laos quiso destacar que es más una amiga que una pareja del actor, y enfatizó su enfoque en sus proyectos personales. “Dicen que parecemos hermanos. Yo estoy ahorita enfocadísima en mi carrera, en mi música, estoy superenfocada en hacer dinero”, sostuvo la cantante.

Asimismo, confesó que cualquiera sea la situación, ella lo notificará, pues se considera honesta con respecto a cualquier desarrollo en sus relaciones personales. “Yo fluyo, yo soy feliz, yo vibro y si algo pasa en algún momento con alguna persona, se los voy a hacer saber, yo siempre he sido honesta con todos”, manifestó Laos.