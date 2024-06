Las encuestas señalan que Sheinbaum tiene la ventaja frente a Gálvez. Algunas incluso le dan hasta 30 puntos de diferencia, mientras otras ya han llegado a establecer empate técnico, un hecho que vuelve a poner sobre la mesa la credibilidad de los sondeos en la recta final de las campañas. Así que no se trata de una elección de trámite, como lo dijo la misma Sheinbaum semanas atrás. Para los seguidores del mandatario -que tiene un 65% de apoyo- la elección está ganada, mientras que para sus opositores, Gálvez está cerca de dar la sorpresa.

“Se me hace difícil pensar que Sheinbaum gane con el 60% como muestran algunas encuestas, y tampoco es tan simple que el 65% de opinión favorable que tiene el presidente López Obrador se traslade directamente a su candidata, no funciona de esa manera”, señala a El Comercio la analista Karolina Monika Gilas, docente del Centro de Estudios Políticos de la UNAM y experta en representación paritaria y perspectiva de género en la política.

La incertidumbre está en la diferencia que habría entre ambas y si el tercer candidato, Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, le terminará quitando a Gálvez un porcentaje de votos que podría ser fundamental.

La sombra de AMLO

El presidente de México tiene una popularidad envidiable y él mismo se encarga de reforzar la adhesión que la gente le tiene, sobre todo en los sectores populares, que han sido los más beneficiados con sus programas sociales.

Esto además de su estilo campechano y sin filtros que muestra todos los días en sus conferencias de prensa. Las ‘mañaneras’ son parte sustancial de su estilo de gobierno, y en ellas establece diariamente su agenda, fortalece su discurso y se encarga de disparar contra cualquiera que lo cuestione (una vez a la semana tiene una sección especial contra los medios de comunicación que, según él, mienten sobre su gestión).

“Lo del domingo es más que una elección. Es un referéndum, un plebiscito. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No. Es elegir el proyecto de nación que queremos”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Su cuestionable estrategia de “abrazos y no balazos” para combatir el crimen organizado, y que no ha tenido éxito (el sexenio de AMLO es el más violento, según se muestra en el cuadro adjunto); la militarización de la sociedad, con la presencia de elementos del ejército en la vida cotidiana de los mexicanos; sus intentos de intervenir en el Poder Judicial, sus megaobras de construcción que costaron bastante más de lo previsto y su cero tolerancia a la crítica es parte del legado de AMLO. Pero, del mismo modo, durante su gestión se redujeron los niveles de pobreza, se aumentaron los salarios mínimos y se otorgaron pensiones universales a los adultos mayores.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum representa la continuidad del proyecto político del gobierno de AMLO. (Foto: AFP)

Ante un mandatario populista y de vena autoritaria, con una personalidad egocéntrica y que ha ejercido un gobierno hiperpresidencialista, la gran pregunta es si su sucesora podrá desmarcarse de su figura. Y la duda se da, sobre todo, en el caso de Sheinbaum, quien se ha presentado como la “candidata de la continuidad”.

Violencia sin fin El sexenio más violento La política de “abrazos y no balazos” no surtió efecto durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y más de 180 mil mexicanos han muerto durante sus años en el gobierno. Asesinatos políticos En esta campaña han sido asesinados 22 aspirantes a diferentes cargos, según el Gobierno.

“Es posible que la candidata oficialista gane la presidencia, haga historia y se convierta en la primera presidenta de México, pero le va a ser muy difícil desmarcarse de AMLO y crear una relativa autonomía. Es más, ha señalado que ella será la continuidad de la transformación”, expresa la doctora Georgina Yemara López Hernández, especialista en materia electoral e integrante de la Red de Politólogas, haciendo referencia a la Cuarta Transformación o 4T, el nombre que López Obrador le ha puesto a su proyecto político.

“Yo estoy lejos de esas voces que dicen que Sheinbaum no es más que una política dirigida y controlada por AMLO pues me parece ofensivo para una mujer. Pero desmarcarse del proyecto de la 4T simplemente no está en los planes de Claudia Sheinbaum pues en los últimos meses lleva señalando muy intensamente que ella va a continuar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y está convencida de ello”, señala Gilas.

"Haremos un gobierno sin impunidad. No nos someteremos a ningún poder económico o extranjero por más poderoso que sea”. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, Partido Verde, PT)

“Seguramente no hará conferencias diarias. Ella tiene otro estilo discursivo y otra manera de relacionarse con la clase política, pero no habrá una gran ruptura o diferencia en su gestión”, agrega Gilas.

La opción de Xóchitl

Xóchitl Gálvez, quien es senadora y fue funcionaria en el gobierno de Vicente Fox, se convirtió en el dolor de cabeza de AMLO cuando lanzó su candidatura, pues se esperaba que el oficialismo hiciera una campaña casi sin competencia.

Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México. (Foto: EFE)

Frontal, sencilla y también con un estilo directo, durante la campaña sacó lustre de su trayectoria profesional y académica. Criada en un entorno de pobreza (siempre cuenta que vendía gelatinas en la calle), pudo estudiar en la universidad y graduarse de ingeniera de sistemas. Luego se dedicó a la rama tecnológica y de software, formando varias empresas en ese rubro.

De origen indígena, Xóchitl se convirtió en la abanderada de una extraña coalición formada por el PRI, el PAN y el PRD, partidos otrora irreconciliables pero que ahora se vieron forzados a unirse para hacerle frente a AMLO. La alianza es vista con suspicacia por aquellos que desconfían de los partidos tradicionales y que son los depositarios de las más duras críticas del presidente, pero también es considerada un ‘mal menor’ para los mexicanos que están hartos de López Obrador y su discurso polarizador.

“México tiene dos caminos. Que siga la corrupción, la violencia y la mentira; o el camino que yo ofrezco, un gobierno honesto”. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD)

“Xóchitl llega con tres partidos débiles en sí mismos que cada vez han ido perdiendo espacios importantes en el Congreso y las gobernaturas, por eso ha querido representar una opción más ciudadana”, dice López Hernández. “Ella ha mencionado que en estas elecciones no solo se está eligiendo a la próxima presidenta, sino que está en juego la democracia misma y sus instituciones”, añade.

La senadora, además, ha tengo que combatir contra toda la maquinaria del Estado puesta al servicio del partido Morena y de la candidatura de Sheinbaum, y contra el propio López Obrador que hizo campaña sin rubor ni tapujos.

Sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, la mujer que alcance la victoria tendrá que hacer frente al inmenso reto de guiar el destino de los mexicanos, hartos de la violencia y del poder creciente, y cada vez más evidente, del crimen organizado en las instituciones del país.