Luego de haber sido protagonistas de uno de los ‘ampays’ más comentados del 2022, Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se volvieron a ver después de casi un año y medio. Sin embargo, el contexto del encuentro entre el conductor de televisión y la periodista esta vez fue distinto, pues ambos acudieron a una audiencia ante el Poder Judicial. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este tema que ha dado que hablar en las últimas horas, al tratarse de dos personajes muy populares en la farándula peruana.

El último martes 26 de septiembre, tanto Fiorella como Aldo acudieron a dicha audiencia en la Fiscalía de la Mujer y Familia, ubicado en el Cercado de Lima. Como ya se conoce, la actual integrante de “La casa de Magaly” denunció al popular ‘Chino’ de estar relacionado con las amenazas que recibió una vez que ingresó al reality del programa de Magaly Medina. En este espacio televisivo, provocando gran sorpresa entre los espectadores, Retiz se animó a contar pormenores sobre el famoso ‘ampay’.

¿Cuál fue la revelación que hizo Fiorella Retiz sobre Aldo Miyashiro?

Tras darse a conocer la relación que sostenía Fiorella con Aldo mediante un video en el que se encontraban besándose, la protagonista habló por teléfono con Miyashiro y éste le pidió que no saliera a hablar ante los medios de comunicación sobre el vínculo, puesto que estaba pasando por un mal momento y se sentía como un chiste al ser un sticker de WhatsApp, señaló la joven periodista hace aproximadamente dos semanas.

El argumento que le ofrecía el conductor molestó a Fiorella, quien brindó una tajante respuesta. “Le dije varias groserías, me sentí muy atacada. Me seguí peleando con él, le dije que era de lo peor, que lamentaba haberlo conocido en mi vida y que realmente me había arruinado la vida”, le confesó Retiz a Magaly.

A pesar de todo, la exreportera aceptó que decidió quedarse callada en ese entonces para que Miyashiro arregle su vida, tanto con su esposa como con sus hijos; sin embargo, en la llamada que sostuvo con él, le advirtió que esa sería la última vez que se sacrifica por alguien.

Por otro lado, Fiorella Retiz aprovechó el espacio de “Magaly TV La Firme” para realizar una denuncia pública contra el presentador de ‘La banda del Chino’ y pidió garantías para su vida, según recoge La República.

“Me estaban siguiendo. Esta persona podría hacer cualquier cosa. (...) Lo único que te quiero decir es que si me llega a pasar algo a mí, mi hijo o mi familia, toda la culpa se la voy a adjudicar a Aldo Miyashiro”, enfatizó Retiz.

En este sentido, la exreportera contó que cuando se comunicó con el productor de la popular “Urraca”, días después un amigo de Aldo la llamó para decirle que tenga cuidado, para alertarla y advertirle que mire bien, que lo hacía porque se preocupaba por ella y que tenía que dejar de hablar del tema.

¿Qué dijo Aldo Miyashiro sobre las acusaciones de Fiorella Retiz?

Ante las acusaciones de seguimiento de Fiorella Retiz contra Aldo Miyashiro, el conductor aprovechó un breve espacio de su programa nocturno para responder sobre la fuerte denuncia que hizo la periodista en el programa de ‘Magaly TV La Firme’. El también actor manifestó que se sorprendió por lo sucedido y que como ser humano se sintió afectado.

“Nunca en mi vida he amenazado a alguien, jamás, mucho menos a alguien con quien tuve un vínculo laboral, amical... hacerle daño a alguien, llamar de verdad... es algo que no haría. Luego he escuchado que ha llamado alguien de mi entorno, los que me conocen, saben que mi entorno es de tres o cuatro personas porque soy poco sociable, que evidentemente no han hecho ninguna llamada”, expresó Aldo.

