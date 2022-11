Cómo fue la vez que Marisela Puicon apareció en Caso Cerrado de la doctora Ana María Polo

“Caso cerrado” no solo se convirtió en un programa con gran audiencia en la televisión peruana, sino que a nivel internacional siempre marcó tendencia con sus polémicos casos que presentan a raíz de la ‘justicia’ de la Dra. Ana María Polo. Sin embargo, ahora pocos recuerdan que una peruana hizo su participación entre los panelistas presentados en el set de televisión.

Este es el caso de Marisela Puicon que tuvo un papel dentro de un caso social el cual tuvo que adoptar el acento de un ciudadano centroamericano. En el Perú, su aparición en dicho programa, no pasó por alto por lo que fue muy comentada años atrás.

CASO CERRADO: LA DEMANDA DE MARISELA PUICON

Era el año 2010, cuando apareció en el programa “Caso cerrado”, Marisela Puicon bajo el seudónimo de Isabela, pero con una vestimenta y cabellera totalmente diferente a cuando actuaba en series o películas peruanas. También, adoptó un acento centroamericano que lo sostuvo durante toda la exposición de la demanda, la cual tenía como objetivo en interponer una orden de alejamiento a la niñera de su hermano de 13 años.

Asimismo, Marisela Puicón detalló que ella tenía la total potestad de su hermano menor, ya que su mamá se quedó viviendo en Perú. Además, pudo mostrar en cámaras una supuesta cicatriz en su tobillo que fue producto de realizar skate junto a su novio cuando tenía 15 años.

Marisela Puicon interpretando a Isabel en el programa "Caso Cerrado".

¿QUÉ DIJO MARISELA PUICON LUEGO DE HABER APARECIDO EN “CASO CERRADO”?

La actriz no dudo en responder las criticas por haber participado en en el programa de la Dra. Ana María Polo. Al respecto, Marisela Puicón indicó que solo fue contratada para actuar como panelista en “Caso cerrado”, pero que los problemas presentados en el set son reales y nada es ficticio.

“Todos los casos que presenta el programa son reales, solo que en algunas oportunidades las personas que envían sus casos tienen temor a salir en la televisión. El caso se llamó ‘La patineta de la muerte’ y fue el único en el que participé”, dijo en entrevista a este diario.

Además, la cantante reveló que todo lo contado en el set de televisión le sucedió a la denunciante Isabela, por lo que dejó claro que no ha engañado a nadie, ya que ella se dedica a la actuación.

“La historia era de la chica que presentó la denuncia, de Isabela. Ella perdió a su novio en una práctica de skateboarding. Mostré mi cicatriz para sensibilizar a la gente, porque realmente me partí la pierna en un juego recreativo. Todos saben que soy actriz y eso hice. A mí me recomendaron, me hicieron la propuesta y acepté”, finalizó Puicón.

PROGRAMAS DONDE PARTICIPÓ MARISELA PUICON

A pesar de que algunos la recuerdan por su interpretación de ‘Purita’ en “Al fondo hay sitio”, la actriz peruana participó en otras producciones nacionales como: “Pantaleón y las visitadoras”, “Días de Santiago”, “Ciudad de reyes” y “Yuli”.