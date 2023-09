En diversas partes del mundo se ha convertido en una tradición el hecho de entregar flores amarillas a los seres queridos en septiembre, y esto se debe principalmente por el inicio de la primavera y por la canción “Flores amarillas” de “Floricienta”.

En este contexto, el cantante Christian Dominguez no quiso quedarse atrás y decidió regalarle a su pareja, Pamela Franco, un ramo de rosas amarillas.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE PAMELA FRANCO LUEGO DE QUE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ LE OBSEQUIARA FLORES AMARILLAS?

El director de la Gran Orquesta Internacional sorprendió a su pareja cuando ella se encontraba realizando ejercicios al enviarle un ramo de rosas amarillas, que dejó sin palabras a la cumbiambera.

Una de las amigas de la cantante fue quien se encargó de grabar el momento en el que Pamela recibió el presente, para que luego la artista comparta el hecho en sus historias de Instagram.

Pamela Franco presumiendo las rosas amarillas que le envió Christian Domínguez. | Foto: @pamelafrancoviera / Instagram

La artista no dejó pasar la oportunidad para agradecer a su esposo por el detalle, expresándose de manera cariñosa hacia él y destacando sus cualidades, a tal punto de calificarlo como el “mejor marido del mundo”.

“Llegaron mis rosas y mis flores amarillas. Qué bonito, mi amorcito. Ay, el mejor marido del mundo, mi amor precioso, te amo. Me encanta”, expresó Franco en sus redes sociales.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO?

Durante una entrevista con Verónica Linares en su programa de YouTube, el cantante peruano decidió referirse a su actual relación que tiene con Pamela Franco. Christian Domínguez mencionó que en varias situaciones suele ceder mucho en su relación con el fin de evitar ciertas discusiones con su pareja. Además, el cantante de cumbia expresó que la madre de su hija tiene el carácter mucho más fuerte que él.

“Yo soy un ´sí, mi amor’, ella tiene el carácter más fuerte que yo. Uno de los dos tiene que ser más inteligente y ceder, ven ciertas cosas, no ye va a hacer menos ni más. Si me pongo al brinco, lo que vamos a hacer es enojarnos”, expresó Christian Domínguez al programa de Veronica Linares.

Por último, el artista peruano sostuvo que se encuentra en la mejor etapa y esta vez quiere disfrutar de su relación con Pamela Franco y su pequeña hija. “Yo no quiero que mi hija menor, por esos arrebatos que he tenido antes, no esté cerca (...) A veces, en mi inmadurez, dije ‘no hay forma, eso no puede cambiar’, no quiero que me pase eso otra vez”, sentenció Christian Domínguez.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS EN SEPTIEMBRE?

El origen de esta tradición tiene relación con una canción de telenovela argentina “Floricienta”, que trata sobre una joven que trabaja como niñera en una casa que corresponde a la familia Fritzenwalde, ubicada en Florencia. La historia de la novela muestra al hijo mayor de la familia, Federico, cuidando a sus hermanos luego de que los padres fallecen. Con el tiempo, Federico y Floricienta empiezan una relación sentimental.

Ahora bien, la tradición surge justamente con el tema “Flores amarillas”, el cual tiene un párrafo que cuenta cómo es que “Floricienta” tiene el sueño desde pequeña de que le regalen flores amarillas. Debido a esto, la producción de la novela y sus miles de seguidores se encargaron de hacer tendencia su historia.

Esta tradición está dirigida a las amistades o parejas sentimentales, quienes deberán regalarse flores amarillas con el objetivo de expresar su amor entre sí.

¿QUÉ REPRESENTA EL COLOR AMARILLO DE LAS FLORES AMARILLAS?

De acuerdo con el diario As, los usuarios de las redes sociales tienen dos distintos significados respecto a las flores amarillas: