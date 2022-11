Sin lugar a dudas, una de las voces más populares de México que nada tienen que ver con la música sino con los torneos deportivos es la de Enrique el Perro Bermúdez de la Serna, quien durante una entrevista confesó que, en algún momento de su vida profesional, casi se queda sin narrar los partidos de la selección mexicana, esto a propósito del inicio del Mundial Qatar 2022.

CÓMO FUE QUE EL PERRO BERMUDEZ CASI NO NARRA EL MUNDIAL EN MÉXICO

Enrique el Perro Bermúdez de la Serna, una de las voces más queridas del fútbol en México contó en una entrevista, según explica el medio de comunicación Milenio, que hubo una vez en la que sus compañeros en la sección deportiva de televisa le hicieron “grilla”, creando un “complot” contra él, pues había personas que ya no querían que narrara los juegos de selección, para así dejar una bacante.

“Me hicieron grilla, tú lo sabes, me hicieron bastante grilla. Sobre todo, me quisieron quitar a la Selección Nacional”, comentó Enrique el Perro Bermúdez de la Serna.

Sin embargo, pese a ello, según cuenta Enrique el Perro Bermúdez de la Serna, la situación no habría durado mucho, debido a que la querida voz deportiva de los encuentros mexicanos tuvo un gran apoyo para que pudiera seguir narrando los juegos de la selección mexicana.

Así mismo, el Enrique el Perro Bermúdez de la Serna aseguró que la manera en la que pudo contra esto fue gracias a su estilo de narración, que es única y del agrado de muchas personas en el país, con frases tan conocidas como “Sanbombazo” o “La puso ahí, donde las arañas tejen su nido”.

“Y no pudieron, no pudieron. Yo puedo ser el mejor o el peor, eso lo decide el público, pero tengo algo que me hace destacar un poquito, soy diferente, tengo un sello diferente a los demás”, contó a modo de anécdota Enrique el Perro Bermúdez de la Serna.

CUÁNDO INICIA EL MUNDIAL DE QATAR

El partido inicial de Qatar 2022 será un encuentro entre el país anfitrión, es decir, Qatar, contra Ecuador y se jugará el lunes 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores y que además hospedará, además del inaugural, otros ocho partidos, incluida una semifinal.

QUÉ SELECCIONES PARTICIPAN EN EL MUNDIAL DE QATAR

Las selecciones de fútbol que participarán en el Mundial de Qatar 2022 son:

En el continente de África: Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez.

En la región de Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

En la región de Norteamérica, Caribe y Centroamérica: Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica.

En el continente de Asia: Qatar (anfitrión) Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán, Japón y Australia.

En el continente de Europa: Inglaterra, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Gales, Portugal, Polonia, Serbia y Suiza.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.