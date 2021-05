Este martes 11 de mayo se dará inicio a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. En esta nota conoce cuáles serán los partidos que se disputarán y los horarios de cada uno.

Como se sabe, dos equipos peruanos están en competencia y necesitan sumar de a tres en esta jornada para tener chances de avanzar a la siguiente etapa.

Sporting Cristal, que solo ha sumado un punto luego de empatar de visita con Rentistas de Uruguay, tendrá la posibilidad de sumar su primer triunfo este martes ante Racing en Lima.

Universitario de Deportes, por su parte, ha perdido sus tres primeros partidos y este miércoles en Lima, ante el argentino Defensa y Justicia, irá por sus primeros puntos.

Todo iniciará este martes con el partido entre The Strongest de Bolivia y Barcelona SC de Ecuador; y el encuentro entre Santos de Brasil y Boca Juniors de Argentina.

Mientras que los últimos partidos se jugarán el jueves y los protagonistas serán Always Ready de Bolivia vs. Olimpia de Paraguay; y América de Cali vs. Atlético Mineiro.

Copa Libertadores 2021: Fixture de la 4ta fecha

