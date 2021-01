Han pasado más de 10 meses desde que se reportó el primer caso del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país, y desde entonces, según la información brindada por el Ministerio de Salud (Minsa), 1,1 millón de personas se han infectado y más de 39.700 han fallecido por causa de la pandemia.

En la actualidad, el país atraviesa la denominada segunda ola de contagios del COVID-19, caracterizada por un notorio incremento de casos positivos y decesos diarios por la enfermedad. A pesar de la preocupante situación sanitaria que atraviesa el país, todavía es común ver por las calles a personas aglomeradas que no respetan el distanciamiento social y usan mal la mascarilla, o en el peor de los escenarios, ni siquiera usan este importante elemento de protección contra el virus, exponiéndose así a un eventual contagio no solo a nivel personal sino también familiar.

Ante un panorama sombrío en el que día a día las noticias sobre el COVID-19 son desalentadoras y hacen presagiar que este 2021 serán tan - o más -difícil que el año pasado, ¿por qué algunas personas no usan correctamente la mascarilla o simplemente no la portan al momento de salir de casa?

El Comercio conversó con tres especialistas que intentaron dar una respuesta a esta complicada interrogante.

Delia Páez - Psicóloga

“Yo creo que mientras no te ocurra la infección por COVID-19, no reflexionas de la severidad de la situación. Hay personas porque se sienten fuertes, piensan que esto no les hará daño”.

“Esto tiene que ver con la percepción de riesgo. Siempre me bajo la mascarilla y puedo respirar. Por ende, lo sigo haciendo porque no tengo temor. No entienden que en una pandemia todos somos vulnerables. Al inicio fue como que miedo. Ahora, las personas piensan qué es vivir con el miedo, por eso, a menor percepción de riesgo, las personas se quitarán las mascarillas e irán a reuniones sociales”.

Jorge Yamamoto - Psicólogo social

“Hay distintos perfiles, pero el primero es aquel que no cree mucho en el COVID-19 ni que la mascarilla consecuentemente lo va a proteger. Hay otro grupo de personas llamadas las ‘comodonas’, que saben que hay COVID-19, que más o menos conocen que la mascarilla las protege, pero de pronto se cansan porque les incomoda. También hay otro grupo que se siente con un status superior, que es parte del complejo nacional, y cuando una autoridad le dice que se ponga bien la mascarilla, la reacción es ‘tú no eres nadie para que me digas qué tengo que hacer’”.

“Hay que hacer un plan de vigilancia, pero lo más importante es ver que esto es parte de un problema grave que viene de atrás, y que va a seguir generando problemas en todos los ámbitos. Hacer un plan nacional de valores, en una primera fase de poner pocas normas que sean vigiladas y castigadas sistemáticamente, va a llevar a que el peruano cambie de chip”.

Javier Moisés Arias - Sociólogo

“Las personas no le tienen respeto al Estado, y este no tiene autoridad sobre las personas, y si te pones a analizar, mucha gente no sabe por quién va a votar. ¿Y eso por qué sucede? El Gobierno y el Congreso son instituciones que para las personas ya no tienen mucho valor. Cuando yo digo: ‘A mi no me ha pasado nada y no me va a suceder nada, lo que le suceda a los demás me es indiferente’, ese es un comentario individualista”.

“Cuando yo no me pongo la mascarilla o la utilizo mal y me es indiferente si la otra persona se molesta, estoy siendo individualista. Cuando me subo a un micro y alguien me pide que me ponga bien la mascarilla por respeto y salud, siendo mi reacción indiferente, ese comportamiento es individualista”.

