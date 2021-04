La saga de ‘Rocky’ es una de las favoritas de los amantes del cine . Las seis películas que nos cuentan la vida del boxeador de Filadelfia, su ascenso hasta obtener el título mundial y su retiro del ring, sin duda, están en el corazón de todos los fanáticos de los films sobre el deporte de los guantes.

Y, aunque muchos de estos tenían dudas sobre cómo resultaría ‘Creed 1’ y ‘Creed 2’, el spin-off de la franquicia de ‘Rocky’, estas resultaron más exitosas de lo esperado: ante la crítica y los seguidores tuvo una muy buena aceptación. Por esa razón, no pasó mucho tiempo para que se confirmara que se lanzaría ‘Creed 3’.

‘Creed 3’: ¿por qué no estará Sylvester Stallone?

Si bien todavía no se sabe mayores detalles, ya se pudo conocer que Sylvester Stallone no estará presente en la cinta. Así lo confirmó a IGN el mismo Michael B. Jordan, quien interpreta a Adonis Creed. “Sly ya hizo saber que no volverá para esta, pero creo que, sabes, su esencia y su espíritu... siempre va a haber algo de Rocky en Adonis. Pero esta es la franquicia de Creed, y realmente queremos construir esta historia y este mundo alrededor de él en el futuro”.

Asimismo, el actor agregó: “Así que siempre habrá respeto y enormes cantidades de amor por lo que hizo, pero realmente queremos empujar y navegar a Adonis adelante junto con la familia que ha creado”.

¿De cuántas películas está compuesta la saga de ‘Rocky’?

El film más galardonado y conocido de Stallone es ‘Rocky’. Este largometraje vio la luz en 1976 y fue premiado con tres estatuillas del Óscar: Mejor película, Mejor director y Mejor montaje.

Fue tanta la popularidad y aceptación que tuvo la historia del ‘Semental Italiano’ que, posteriormente, se hicieron cinco secuelas más. A estas se le suma las dos ya reconocidas ‘Creed’ y ‘Creed 2’, que también cuentan con la aparición del hombre más querido de Filadelfia.

