“Moxie” es de esas películas que no solo entretienen, sino que te dejan un mensaje que puede calar hondo en ti. Dirigida por Amy Poehler y protagonizada por Hadley Robinson y Alycia Pascual-Peña, la historia nos presenta a un grupo de jóvenes de una escuela secundaria de los Estados Unidos que le hacen frente a la injusticia, al machismo y al acoso con un fanzine llamado “Moxie”.

El largometraje está basado en el libro homónimo de Jennifer Mathieu. La trama inicia cuando Vivian Carter (Hadley Robinson) conoce a una nueva compañera de clase, Lucy (Alycia Pascual-Peña), quien la impresiona por su manera de pensar. Cuando Vivian se da cuenta de que la chica nueva del salón no piensa quedarse callada ante el acoso de Mitchell (Patrick Schwarzenegger), uno de los más populares de la escuela, encuentra inspiración en el pasado de su madre, Lisa (Amy Poehler), quien había sido una apasionada feminista en su adolescencia.

¿Te pareció interesante la trama? Estas son algunas otras razones por las que deberías darle una oportunidad a esta película:

1. Por su mensaje feminista

Muchas mujeres hemos vivido por años pensando que el acoso o algunos actos machistas son normales o que la mejor forma de “eliminarlos” es ignorando su existencia. Hay una escena poderosa en la cinta que ayuda abrir los ojos de cualquiera que la vea. Vivian le dice a Lucy que la apoya pero que es mejor que ignore los actos de Mitchell, que con suerte la deja de molestar a ella y molestará a otro. El proceso de Vivian para entender al feminismo inicia aquí.

Vivian Carter es interpretada por Hadley Robinson. (Foto: Netflix)

Luego, al ver que varias de sus compañeras son etiquetadas y catalogadas en una lista, el enojo e indignación de Vivian se convierte en ganas de cambiar el mundo. Aunque suene romántico, con “Moxie” intentará hacerlo.

2. Por la música

Hay muy buenas razones para ver la película. Una de ellas es la música, pero no solo por su buen ritmo, sino también por las letras con mensajes de protesta.

La mamá de Vivian solía ponerle la canción de Bikini Kill “Rebel Girl” cuando era una niña. La joven la recuerda e interioriza la letra de ese tema punk. “Esa chica siempre va con la cabeza muy en alto, creo que quiero ser su mejor amiga. Chica rebelde, tú eres la reina de mi mundo”, reza la canción compuesta por Tobi Veil, Kathleen Hanna, Kathi Wilcox y Billy Karren en 1992. Tema que después de 19 años aún está vigente.

Otras canciones que se escuchan en la película y que merecen ser descargadas en Spotify son: “Double Dare Ya” también de la banda Bikini Kill, “No Going Back” de Yuno, “Grains Of Salt” de Tacocat y “Green Light Red Light” de TopLady.

3. Por la directora

Hemos disfrutado del talento y trabajo de Amy Poehler en numerosas comedias estadounidenses. Es reconocida a nivel mundial gracias a su papel en la serie “Parks and Recreation”, ficción que le dio en 2014 el Globo de Oro a la mejor actriz de una serie de comedia o musical.

Su debut en la dirección se dio en el 2019 con la película “Wine Country”, una producción original para Netflix. Dos años después, regresó con “Moxie”, esta vez dirigiéndose a un público más joven.

Amy Poehler, además de dirigir la cinta, tiene el papel de Lisa, la madre de Vivian quien en su juventud participó del movimiento feminista. (Foto: Netflix)

La película “Moxie” está bien lograda, es entretenida y se nota que Poehler ha puesto su cuota de humor pero también de conciencia social en ella.

4. Por el elenco

Con excepción de Amy Poehler y Patrick Schwarzenegger, el resto del elenco no es conocido a nivel internacional. Sin embargo, cada joven actor hace un gran trabajo en sus roles.

Hadley Robinson en el papel de Vivian expresa muy bien sus emociones. La rabia e indignación que siente en la cinta las refleja y nos hace generar empatía. Somos ella intentando luchar contra el machismo.

La nueva película de Netflix, 'Moxie' fue dirigida por Amy Poehler, quien aparece en un pequeño papel como la madre de la protagonista. La actriz y comediante fue una de las presentadoras de la última edición de los Globos de Oro. (Foto: Netflix)

Alycia Pascual-Peña como Lucy hace un gran trabajo también. El actor Patrick Schwarzenegger, aunque tiene un rol pequeño, logra convertirse en el villano que la ficción necesita.

5. Por sus lecciones

La película es divertida, entretenida y fluida. Ya tiene suficientes características para disfrutarla una tarde de domingo, sin embargo, el mensaje que muestra es poderoso: mujeres unidas contra el machismo.

A veces creemos que no podemos cambiar las cosas, que el sistema ya está establecido y nuestras acciones no son lo suficientemente grandes, para generar un cambio. La cinta te demuestra que no es así, que cualquier cambio contra la desigualdad puede ayudar y salvar a alguien.

Moxie.

6. Por la diversidad

En muchas películas juveniles el elenco es mayoritariamente blanco. En esta cinta no es así. Se visualiza un reparto diverso, no solo por el color de piel también observamos a personas con discapacidad física. Es importante que los jóvenes se sientan reflejados en las ficciones que disfrutan.

El incorporar actores de diversos géneros, identidades sexuales, colores de piel, orientación sexual y con alguna discapacidad ayuda a que la audiencia se sienta representada, y siempre sumará puntos.

El hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick interpreta al personaje de Mitchell Wilson, un alumno del colegio que tiene comportamientos machistas. (Foto: Netflix)

7. Porque la risas están garantizadas

La película es divertida. Tiene momentos hilarantes y hasta inesperados. Por ejemplo, la escena en la que Seth (Nico Hiraga) y Vivian tienen una cita es bastante peculiar.

“Moxie” en ningún momento aburre o se siente lenta. La historia se va contando a buen ritmo y con varios ingredientes que logran que divierta a grandes y chicos.

"Moxie", la segunda película dirigida por Amy Poehler, se basa en la novela homónima de Jennifer Mathieu. Los encargados de adaptar el guion fueron Tamara Chestna y Dylan Meyer. (Foto: Netflix)

8. Por su activismo

El feminismo y el activismo por los derechos sociales son temas que se han tocado a lo largo de varias películas y series en Netflix. El año pasado, la ficción “Sex Education” daba cátedra de cómo tocar el tema de abuso sexual, aborto y educación sexual. En esta ocasión, Netflix vuelve a tener una ficción que puede ser referente en temas sociales.

“Moxie” demuestra que existen muchas formas de ser activismo feminista y que a pesar de tener personalidades diferentes, todas pueden sumarse a la causa desde sus habilidades.

Hadley Robinson interpreta a Vivian, una joven que, cansada del sexismo que se vive en su preparatoria, crea un fanzine para hablar del tema. (Foto: Netflix)

9. Por el guion

Escrito por Tamara Chestna y Dylan Meyer, narra cómo estas adolescentes se cuestionan sobre las desigualdades que aún existen en la sociedad, pero solo todo en su escuela. Forman grupos para hablar del tema, pero sobre todo buscan tomar acción; sin que parezca forzado.

"Moxie", una comedia de instituto dirigida por Amy Poehler y protagonizada por Hadley Robinson, en la piel de una chica de 16 años aparentemente tímida. (Foto: Netflix)

LA FICHA

Sinopsis: El patriarcado apesta. Las rebeldes encantan. Ella toma posición, se atreve a hablar... y causa una revolución escolar.

Duración: 1 h 51 min.

Género: Películas para adolescentes, Películas basadas en libros, Comedias.

Elenco: Hadley Robinson, Amy Poehler, Alycia Pascual-Peña, Nico Hiraga, Patrick Schwarzenegger y Marcia Gay Harden, entre otros.

Calificación: 13+

Año: 2021.

Títulos similares: “Ginny y Georgia”, “Loco por ella”, “Sex education”.

Calificación de la autora: ★★★ 1/2.