Millones de peruanos aún se encuentran a la espera del anuncio del inicio del Bono Alimentario 2022 en el Perú, un beneficio social que nace a partir del alza de precios de la canasta básica que ha afectado a familias en situación de vulnerabilidad producto de la pandemia de COVID-19. ¿Qué se sabe sobre este subsidio, cuáles son sus posibles fechas de pago, cuánto sería el monto y quiénes son los beneficiarios? Te contamos todos los detalles en esta nota.

Es importante saber que este beneficio del Estado peruano aún se encuentra en proceso de desarrollo, por lo que poca es la información que se conoce al respecto.

A continuación, responderemos las principales interrogantes relacionadas al Bono Alimentario 2022 en el Perú.

CUÁNDO SE ENTREGARÍA EL BONO ALIMENTARIO 2022

En un principio, el ex ministro de Economía peruano, Oscar Graham, estimó recientemente que en no más de dos semanas se conocerá la primera medida sobre el Bono Alimentario 2022.

Además, indicó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) será el encargado de la entrega de este subsidio alimentario. Lo que se sabía en ese entonces es que “los equipos técnicos siguen trabajando” en el Bono Alimentario 2022.

La última información que se conoce sobre el inicio de la entrega de este subsidio es que se ha publicado una norma que señala que, en un plazo de 30 días calendarios, el Consejo de Ministros debe aprobar diversas disposiciones reglamentarias relacionadas al Bono Alimentario 2022.

Estas disposiciones que debe aprobar el PCM establecen los criterios de elegibilidad de los potenciales beneficiarios, los lineamientos para la elaboración del registro de ciudadanos de dicho subsidio, el procedimiento de aprobación de los padrones de los peruanos, entre otros aspectos, que permitan el otorgamiento del Bono Alimentario 2022 sobre la base actualizada del registro nacional.

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, es que recién se tendrá una fecha exacta sobre el pago del Bono Alimentario 2022. Antes de todo esto se deben aprobar las disposiciones reglamentarias que se ha elaborado para este subsidio pensado en los más vulnerables del país.

CUÁNTO ES EL MONTO A PAGAR DEL BONO ALIMENTARIO

En su momento, el ex titular del Ministerio de Economía, indicó que el Bono Alimentario 2022, que está destinado a peruanos de bajos recursos vulnerables, sería de S/ 300 sin ningún tipo de descuento, por tratarse de un beneficio del Estado.

“[Los beneficiarios recibirán] un bono de alrededor de S/ 300, que se entregaría de manera gradual y es para mitigar el impacto del alza de los precios en alimentos”, señaló Oscar Graham.

Recientemente es que se conoce la verdadera suma de dinero que recibirán los beneficiarios del Bono Alimentario 2022.

El Gobierno peruano oficializó el monto del Bono Alimentario 2022 con la finalidad de mitigar el alza de precios de la canasta básica. En la norma anteriormente señalada se precisa que el monto exacto de este subsidio será de S/ 270 por persona mayor de edad, dinero que se entregará de manera excepcional a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, de acuerdo con el Registro Nacional para medidas COVID-19.

QUIENES SERÍAN BENEFICIARIOS DEL BONO ALIMENTARIO 2022

La norma publicada no menciona por el momento cuáles son los lineamientos y los requisitos para la identificación de los beneficiarios del Bono Alimentario 2022 ya que esta aún se encuentra en proceso de empadronamiento, esto con la finalidad de que la entrega del nuevo bono sea más focalizada y llegue a quienes realmente lo necesitan. El objetivo es que no se incluyan a personas que no calificaban en el padrón.

Anteriormente, el ex ministro de Economía, Oscar Graham, indicó que el Bono Alimentario 2022 constará de dos etapas: la primera será con una ampliación de beneficiarios de los programas sociales a 1.5 millones de ciudadanos y la segunda, a través de un padrón que viene alistando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“Una es la asignación de recursos para los beneficiarios de los programas sociales que ya están inscritos. También hay una lista de más de 250,000 ciudadanos que han sido identificados y que tienen los criterios para acceder a los programas sociales y habrá una segunda parte con el Midis, que está trabajando en la revisión de los padrones”, dijo Oscar Graham respecto al Bono Alimentario 2022.

QUÉ ES EL BONO ALIMENTARIO 2022

El Bono Alimentario 2022 es un programa que beneficiaría a las personas de menores ingresos, que son afectadas por el alza del precio de los productos de la canasta básica de consumo, a fin de que puedan cubrir este gasto, así como paliar la crisis alimentaria a causa de la escasez de fertilizantes.