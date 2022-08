Cada vez son más las personas que han recibido uno de los subsidios económicos más esperados de Chile, el “Bono Invierno 2022″, un beneficio social que nace a partir de la necesidad de millones de chilenos en situación de vulnerabilidad producto de las diferentes crisis que azotan al país y al mundo. Todos ellos recibirán un dinero extra que los ayudará a superar su difícil situación.

Es por ello que en esta nota te explicaremos cómo saber si recibes el Bono Invierno 2022 y qué requisitos solicita el Gobierno de Chile para acceder a este beneficio social.

Es importante recordar que para acceder a este beneficio social, no es necesario inscripciones ni postulaciones ya que el Estado determinará quién puede acceder al Bono Invierno de Chile.

A continuación, todos los detalles que debes conocer respecto al Bono Invierno 2022 de Chile.

CÓMO SABER SI RECIBO EL BONO INVIERNO 2022 DE CHILE

Según precisa la información de medios de comunicación de Chile, para poder revisar si un ciudadano de ese país es beneficiario del subsidio económico Bono Invierno 2022 de Chile, es importante cumplir con algunos requisitos previos.

En caso el ciudadano cuente con los requisitos mínimos, puede consultar con el RUT si cobra hoy los 120 mil pesos del Bono Invierno 2022 de Chile.

Para poder conocer esta información, es importante tener a la mano el RUT e ingresar a las siguientes páginas, desde donde se puede consultar: www.bonoinviernochileapoya.cl o en www.chileatiende.cl.

QUÉ REQUISITOS NECESITAS PARA COBRAR EL BONO INVIERNO 2022 DE CHILE

Según la plataforma oficial de Chile, como se indica en el Instituto de Previsión Social (IPS), los beneficiarios de este subsidio deben cumplir con ciertas características y requisitos mínimos.

Los beneficiarios del Bono Invierno de Chile deben ser:

Causantes de la asignación familiar o Subsidio Único Familiar y beneficiarios de Seguridades y Oportunidades, personas mayores beneficiarias del Bono de Invierno , beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del Aporte Previsional Solidario (APS) y la Pensión Básica Solidaria (PBS) de invalidez y del bono al trabajo de la mujer.

, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del Aporte Previsional Solidario (APS) y la Pensión Básica Solidaria (PBS) de invalidez y del bono al trabajo de la mujer. Hogares que actualmente no reciben esos beneficios, pero que viven con un menor de edad, una persona mayor o personas en situación dependencia severa, moderada o discapacidad funcional, pertenecientes al 60% más vulnerable del país.

Información sobre quiénes reciben el Bono Invierno Chile 2022. (Captura)

CUÁL ES EL MONTO DEL BONO INVIERNO DE CHILE

Según las bases señaladas en la página web del Instituto de Previsión Social (IPS) , los beneficiarios del Bono Invierno de Chile recibirán 120 mil pesos chilenos como alivio económico a propósito de la alza de precios de la canasta básica.

Es importante recordar que no todos los chilenos recibirán este beneficio social, sino las familias que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad.

Además de ello, el abono se realizará por una única vez a las personas que cumplan con los requisitos legales. Este monto no es imponible ni tributable ni embargable y, por lo tanto, no está afecto a descuentos.

ESTO ES LO QUE DEBES SABER SOBRE EL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es un beneficio no postulable, que busca ayudar a compensar los efectos de la inflación y el costo de la vida que afectan a las familias vulnerables, y que será entregado a las familias y personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley N°21.474.

Este sirve como alivio económico para el 35% de la población que se ha visto afectada por el alza de alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

El monto destinado para el Bono Invierno de Chile es de 120 mil pesos, que se podrán reclamar hasta en un año, y cuya vigencia de cobro es hasta de nueve meses.