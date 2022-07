¿Dónde votar en las Elecciones 2022? El domingo 2 de octubre los peruanos volverán a las urnas para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde elegirán a los próximos gobernadores regionales y alcaldes, distritales y provinciales, por los próximos cuatro años. Como en cada proceso electoral, los ciudadanos desean conocer dónde les tocará sufragar y por ello aquí te contamos todo el proceso para consultar tu centro de votación.

Si eres uno de los electores que también se está haciendo esa interrogante, te precisamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica el padrón electoral porque primero buscó que las personas habilitadas para sufragar eligieran sus locales a través de su plataforma “Elige tu local de votación”, que estuvo disponible desde el 15 de mayo hasta las 11:59 p.m. del domingo 5 de junio del presente año.

Pasado ese periodo, recién se conocería el lugar donde cada ciudadano debe ir a votar. A continuación, te mencionamos la fecha para saber tu centro de sufragio.

Los miembros de mesa son los encargados de instalar la mesa de sufragio y recibir los votos de los electores para luego escrutarlos y contarlos (Foto: ONPE)

¿CUÁNDO CONOCERÉ CUÁL SERÁ MI LOCAL DE VOTACIÓN?

En el mes de setiembre, los 24 millones 760 mil 62 votantes podrán conocer dónde les toca sufragar. Primero se les informará a los ciudadanos eligieron su local de votación.

“A partir del 1 de setiembre la ONPE les enviará un correo, el cuál ha sido proporcionado por el votante al momento de hacer el trámite online, en el que se indicará cual de los tres locales que se priorizó ha sido elegido”, explicó el subgerente de investigación electoral de la ONPE, José Carlos Urbina.

Es decir, al resto de los electores, que es la gran mayoría, se les informará en los días siguientes.

¿HASTA QUÉ EDAD EL VOTO ES OBLIGATORIO?

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley Orgánica de Elecciones: “El voto es personal, libre, igual y secreto. El derecho al voto se ejerce sólo con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”.

En esa misma línea, el artículo 9 de la misma ley, los ciudadanos con derecho civiles vigentes están obligados a votar. Para los mayores de setenta años el voto es facultativo.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

La multa es la sanción económica impuesta a los ciudadanos y ciudadanas que no cumplieron con su deber de sufragio y/o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente, en un determinado proceso electoral. Ten en cuenta que, si no acudiste a votar y eres miembro de mesa, debes pagar dos multas.

Si eres miembro de mesa

Titulares y suplentes: S/230 por no ser miembro de mesa.

Si no acudiste a votar

Depende del estado económico:

No pobreza: S/92.

S/92. Pobre: S/46.

S/46. Extrema pobreza: S/23.

¿CÓMO SABER SI TENGO UNA MULTA ELECTORAL?

Recibes una multa electoral cuando no votaste, no cumpliste tu deber de asistir como miembro de mesa o te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente. El monto de las multas electorales por no votar es diferente si eres considerado como No Pobre, Pobre o Pobre Extremo.

Esta clasificación se hace según el distrito que aparece en tu DNI. Si no estás seguro bajo qué clasificación está tu distrito, puedes revisarlo en la tabla de Multas por distrito. Toma en cuenta que los precios señalados en la tabla no están actualizados. Si quieres saber si tienes una multa, HAZ CLIC AQUÍ.

¿QUÉ PASA SI NO PAGO MIS MULTAS ELECTORALES?

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

No podrás salir del país.

Página de multas electorales (Foto: )

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ELECCIONES

¿CUÁNDO SABRÉ SI SOY MIEMBRO DE MESA?

El viernes 22 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo para escoger a los miembros de mesa, titulares y suplentes, de las elecciones de octubre. Consulta AQUÍ si cumplirás esta función en las venideras elecciones regionales y municipales.

¿CUÁNTO LE PAGARÁN A LOS MIEMBROS DE MESA?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya anunció cuánto le pagarán este año a los miembros de mesa para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022 del domingo 2 de octubre. ¿Sabes cuál es el monto? CLIC AQUÍ.

SI FUI ELEGIDO MIEMBRO DE MESA, ¿PUEDO PEDIR QUE ME EXCLUYAN?

Para empezar, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable. A excepción de los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del país, o ser mayor de 70 años de edad o los señalados en el ítem anterior.

¿QUIÉNES SERÁN ELEGIDOS MIEMBROS DE MESA?

Para el proceso electoral, se elige, de preferencia, a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la mesa correspondiente o a los que aún no hayan realizado dicha labor.

¿QUIÉNES NO PUEDEN SER MIEMBROS DE MESA?

La ONPE dio una lista los ciudadanos que no pueden ejercer el cargo de miembro de mesa en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022. Ellos son:

Los candidatos y personeros de las organizaciones políticas.

Los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el Sistema Electoral peruano.

Los miembros del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales.

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisión electoral.

Las autoridades políticas.

Las autoridades o representantes provenientes de elección popular.

Los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones.

Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad entre los miembros de una misma mesa.

Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en la cual postulan.

Los electores temporalmente ausentes de la República, de acuerdo con las relaciones correspondientes que remita el Reniec.

Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales.

Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Por cada mesa de votación, la ONPE elige tres miembros de mesa titulares y tres suplentes (Foto: ONPE)

REGISTRO DE CIUDADANOS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

La ONPE inició a mediados de mayo el registro de ciudadanos que presenten algún tipo de discapacidad a fin de brindarles facilidades para que puedan ejercer su derecho al sufragio el 2 de octubre próximo.

Al ingresar al Sistema para Registro de personas con Discapacidad (REDI), las personas deberán consignar los datos que figuran en el DNI. También, tendrá que colocar un correo electrónico y el tipo de discapacidad que presenten, entre otros datos personales que la plataforma te indique.

Cabe mencionar que para comodidad de este grupo de electores, el registro se puede realizar virtualmente desde cualquier punto del país, de manera personal o con el apoyo de un familiar, si así lo requieren.

El día de los comicios tendrás personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que te orienten para ubicar más rápido tu local de votación (Foto ONPE)

CRONOGRAMA PARA LAS ELECCIONES 2022

5 de junio: hasta las 11:59 p.m. estuvo disponible la opción “Elige tu local de votación”.

7 de junio: fecha límite para la publicación de resultados de elecciones

14 de junio: fecha de cierre del registro de organizaciones políticas.

22 de julio: sorteo de los miembros de mesa.

3 de agosto: fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas, así como para la renuncia y retiro de candidatos.

18 de agosto: fecha límite para resolver tachas en primera instancia, exclusiones de candidatos por DJHV y dádivas en el mismo plano.

2 de setiembre: fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusión de candidatos por DJHV y dádivas.

1 de octubre: fecha límite de exclusión por situación jurídica de candidato.

2 de octubre: Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Los electores están a la expectativa de conocer sus centros de sufragio para el 2 de octubre (Foto ONPE)

ESTOS ERAN LOS PASOS PARA ELEGIR LOCAL DE VOTACIÓN

1. Plataforma “Elige tu local de votación”

Antes que nada, ten a la mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Luego, ingresa a la plataforma https://eligetulocal.onpe.gob.pe/#/ o haciendo CLIC AQUÍ para seleccionar hasta tres opciones dentro del distrito que figura en su DNI.

Una vez que ingresas a la plataforma, haz clic en “Empezar”.

Plataforma "Elige tu local de votación" (Foto: ONPE)

2. Valida tu identidad

Lo primero que debes hacer es validar tu identidad, para eso te pondrán dos opciones para que el mismo sistema te indique en qué parte de tu documento están los datos que te solicitarán para rellenar. Las dos opciones son: DNI y DNI electrónico. Luego completar:

Número de DNI.

Dígito de verificación de tu DNI.

Fecha de nacimiento.

Una vez que termines de rellenar dichos datos, se habilitará el recuadro donde dice “Siguiente”, clic ahí.

Si tu DNI es azul, valida tu identidad con ese documento (Foto: ONPE)

Si tu DNI es electrónico, valida tu identidad con ese documento (Foto: ONPE)

3. Términos y condiciones de uso

Cargarán los términos y condiciones de uso. Lee y acepta para continuar.

Deberás leer los términos y condiciones de la plataforma "Elige tu local de votación" (Foto: ONPE)

4. Nuevamente valida tu identidad

Para validar otra vez tu identidad, te realizarán “preguntas personales”, clic en ese recuadro. De inmediato cargará la página con algunas interrogantes que solo tú sabes.

Te harán preguntas personales para saber que eres tú (Foto: ONPE)

Contesta correctamente, revisando algunos datos que figuran en tu DNI. Cuando termines de responder todo, clic en “Enviar”. De inmediato en el sistema cargará un cuadro con el siguiente texto: “Preguntas personales. Se respondieron correctamente las preguntas personales”. Tras ello, clic en “Continuar”.

Si contestaste correctamente cargará este cuadro (Foto: ONPE)

5. Datos personales

Completa correctamente tus datos de contacto:

Correo electrónico de manera obligatoria.

Ingresa nuevamente tu correo electrónico para confirmar.

Número celular.

Los datos de ubigeo registrados en tu DNI cargan automáticamente. Luego haz saber a la ONPE si presentas algún tipo de discapacidad; de ser así, marca la opción que corresponda para que te brinden atención preferente en tu local de votación. Elige entre:

Discapacidad física.

Discapacidad sensorial.

Discapacidad intelectual.

Discapacidad mental.

Completar correctamente los datos que te piden (Foto: ONPE)

Tras completar todo, se habilitará el cuadro rojo “Guardar datos”, haz clic ahí.

Al finalizar, deberás guardar los datos rellenados (Foto: ONPE)

6. Revisa tu correo electrónico

Tras guardar tus datos personales aparecerá un cuadro con el siguiente texto: “Confirma tu correo electrónico. Revisa tu bandeja de entrada para continuar con el proceso. Si no lo encuentras revisa la bandeja de correo no deseado”.

Te avisarán del envío de mensaje a tu correo electrónico (Foto: ONPE)

De inmediato abres el correo que colocaste en tus datos de contacto y buscas uno que te haya remitido la ONPE eligetulocal@onpe.gob.pe, con esto el ente electoral busca verificar tu registro. En él te consultarán si ese es tu correo electrónico, luego haz clic en el botón “Confirmar dirección de correo”.

Revisa tu correo electrónico (Foto: ONPE)

Al instante, cargará un cuadro de verificación satisfactoria indicándote que tus datos fueron confirmados. Clic en “Elige tu local de votación”.

Una vez marcado lo solicitado, podrás acceder al siguiente paso (Foto: ONPE)

7. Elige tu local de votación

Después cargará una página dándote la bienvenida e indicándote con íconos: tu hogar, los locales de votación disponible, los centros que no están disponibles, los preseleccionados, la cantidad de elegidos y los recomendados. Clic en “Continuar”.

Los íconos que aparecerán (Foto: ONPE)

Se abrirá un mapa donde debes ubicar tu vivienda y aparecerán los locales de votación más cercanos a tu domicilio dentro de tu distrito. Elige tus opciones de local de votación.

El mapa para ubicar tu domicilio y locales para votar (Foto: ONPE)

Una vez que elijas uno, aparecerá al lado izquierdo una foto de dicho centro de sufragio con la dirección exacta. Si estás de acuerdo, haz clic en “Elegir” para que se ubique entre tus opciones.

Empiezas a elegir tus centro de votación (Foto: ONPE)

Cuando elijas los tres, puedes cambiar el orden de tus locales arrastrando las imágenes, incluso puedes borrar alguna o todas para hacer una nueva selección. Tras ello, clic en “Guardar”. De inmediato se abrirá un cuadro con el siguiente texto: Ya terminaste de elegir tus locales de votación. ¿Deseas guardar tus locales de votación seleccionados? Haz clic en “Sí”.

Cuando culmines de elegir los tres centro, confirma al sistema (Foto: ONPE)

8. Locales registrados

Cargará en la misma página un mensaje indicándote que enviaron a tu correo la confirmación de los locales de votación que elegiste. Recuerda: tienes una oportunidad más para modificar tu elección de local de votación

La confirmación de que registraron tus opciones elegidas (Foto: ONPE)

Vas a tu correo electrónico y verás los locales en el orden que escogiste cada uno. Asimismo, te indicarán que a partir de 1 de setiembre de 2022, la ONPE te confirmará a ese mismo correo el local que te asignaron.

Un nuevo correo con los locales seleccionados en orden de prioridad que elegiste (Foto: ONPE)

VIDEO INSTRUCTIVO DE LA ONPE PARA ELEGIR TU LOCAL DE VOTACIÓN

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) preparó un video instructivo con todos los pasos que debes seguir para elegir de forma rápida y sencilla tu local de votación.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ELEGIR MI LOCAL DE VOTACIÓN?

Menor exposición al contagio de COVID-19 (al no tener que viajar en transporte público en distritos grandes).

Menos tráfico y menos contaminación.

No tienes que hacer grandes desplazamientos.

Ahorro en gasto de movilidad.

Se agiliza el proceso.

Al elegir el lugar de votación, se agiliza el proceso. (FOTO: JESUS SAUCEDO / GEC) / Jesus Saucedo

SI NECESITO MÁS INFORMACIÓN, ¿DÓNDE PUEDO ACUDIR?

La ONPE indicó que puede absolver dudas a través de los siguientes canales:

Fono ONPE

4170630

Línea gratuita 0800 79100

Redes sociales

Aplicativo en la web: eligetulocal.onpe.gob.pe

Chatbot de Telegram: @etlvbot (http://t.me/etlvbot)

