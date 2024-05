Se acaba el primer semestre del año, y la selección peruana partirá a Estados Unidos con la ilusión de obtener una nueva estrella levantando la Copa América 2024. Los dirigidos por Jorge Fossati tienen la mira puesta en disputar con éxito el prestigioso e icónico certamen continental, y por ello el DT uruguayo ya tendría definida tanto la lista de convocados que representará a la ‘Bicolor’ como la fecha de anuncio en conferencia de prensa. Al respecto, diversos medios coinciden en mencionar una jornada en particular previo a los amistosos de junio como probable momento de citación de jugadores de Liga 1 Te Apuesto y provenientes del extranjero.

¿CUÁNDO JORGE FOSSATI DARÍA A CONOCER LA LISTA DE CONVOCADOS QUE REPRESENTARÁ A LA SELECCIÓN PERUANA EN COPA AMÉRICA 2024?

La ‘Era Fossati’ tras cese de Juan Reynoso, inició con triunfos de carácter amistoso ante Nicaragua y República Dominicana, selecciones que si bien no son de alto nivel preparatorio, permitió que la ‘Bicolor’ vuelva a ganar y mirar con optimismo el camino hacia la Copa América 2024 que arrancará casi a fines de junio, y por lo cual el DT uruguayo ya tendría decidido el armado de su lista conformada por jugadores locales e internacionales.

En ese sentido, la información compartida por el periodista Gustavo Peralta vía X refiere que de manera preliminar el exentrenador de Universitario ha escogido a cierta cantidad de futbolistas que finalmente se reducirán a 23 según normativa de CONMEBOL, pero no existe certeza sobre si lo darán a conocer públicamente.

Sin embargo, el diario Depor expone datos más precisos e indica que Jorge Fossati tendría proyectado dirigirse a los medios en conferencia de prensa, este lunes 27 de mayo tomando en cuenta la finalización del Torneo Apertura a nivel local, ligas europeas, y también cierre de fase de grupos de Copa Libertadores donde participan Alianza Lima y Universitario.

A partir de dicha fecha, y con miras también a la disputa de la fecha FIFA previa a la Copa América 2024, el DT uruguayo daría por iniciado el llamado microciclo contando inicialmente con futbolistas de Liga 1 Te Apuesto, y luego jugadores como Oliver Sonne, Renato Tapia y Gianluca Lapadula que provienen del viejo continente.

Cabe resaltar con respecto a la venidera fecha FIFA, que el viernes 7 de junio la ‘Bicolor’ sostendrá un choque amistoso internacional ante su similar de Paraguay en Lima, mientras que ya instalados en Estados Unidos para la disputa del certamen continental donde integra el Grupo A junto al campeón del mundo, tiene pactado jugar contra El Salvador siete días después (Filadelfia).

FECHA Y HORARIO DEL ESTRENO PERUANO EN LA COPA AMÉRICA 2024 BAJO LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE JORGE FOSSATI

La selección peruana de fútbol ahora dirigida técnicamente por Jorge Fossati, buscará levantar el trofeo de la Copa América una vez más y así como en 1939 y 1975, tras un mal inicio eliminatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo, evento al que espera clasificar luego de realizar un gran certamen continental compartiendo grupo con la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, la ‘Albiceleste’ y Canadá, último clasificado proveniente de la Nations League.

En un encuentro válido por la primera fecha FIFA de 2024, la ‘Bicolor’ derrotó el viernes 22 de marzo a su similar de Nicaragua en el Alejandro Villanueva victoriano, empezando así la nueva era al mando del ex DT de Universitario, quien tiene la misión u obligación de enderezar el camino y aprovechar el torneo de selecciones más antiguo del mundo como certamen para conformar la mejor oncena de cara a la continuidad de las Clasificatorias.

Con respecto al debut de Perú en la Copa América 2024, a continuación te compartimos todos los detalles así como la conformación del Grupo A que integra:

PERÚ VS CHILE

- Fecha: 21 de junio

- Hora: 6 p.m.

- Estadio: AT&T Stadium, Arlington

GRUPO A

- Argentina

- Perú

- Chile

- Canadá

En esta ocasión y de manera muy particular, el equipo de Jorge Fossati cayó sorteado en el mismo grupo que su eterno rival, Chile, selección cuya dirección técnica acaba de ser asumida por Ricardo Gareca, mientras la Argentina de Lionel Messi es a priori el rival más complejo, y Canadá el equipo mundialista de Qatar 2022 que jugará la Copa América por primera vez.

COPA AMÉRICA 2024: TODOS LOS PARTIDOS QUE JUGARÁ LA SELECCIÓN PERUANA POR FASE DE GRUPOS

FECHA 1

- Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta) / 20 de junio

FECHA 2

- 25 de junio: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey) / Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City)

FECHA 3

- 29 de junio: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami) / Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando)

¿A PARTIR DE CUÁNDO Y DÓNDE PUEDES ADQUIRIR ENTRADAS PARA VER EL PERÚ VS. CHILE DE COPA AMÉRICA 2024 Y OTROS PARTIDOS?

El sueño continental para las 10 selecciones asociadas a CONMEBOL y 6 provenientes de la CONCACAF, podrá cumplirse en 2024 cuando empiece a rodar el balón en la 48° edición de la Copa América que por segunda vez en la historia contará con equipos de toda la región, recibiendo a apasionados hinchas con ansias de acompañar a sus respectivos combinados nacionales.

Tras la realización del sorteo que determinó a los integrantes de cada grupo, la CONMEBOL dio por iniciada la venta de entradas el 28 de febrero mediante la plataforma oficial creada para dicho evento, y destacando su disponibilidad inicial para 31 partidos que incluyen fase de grupos, cuartos de final, semifinal y partido por el tercer puesto.

A jugarse en 14 estadios entre el 20 de junio y el 14 de julio, la Copa América albergada por segunda vez en la historia por Estados Unidos, permitirá también acoger a miles de hinchas de las 16 selecciones participantes que a partir de la fecha mencionada ya pueden adquirir los boletos para cada encuentro programado ingresando al link de Tickets donde figuran todos los detalles de compra.

Cabe resaltar, que la Copa América 2024 comenzará el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el duelo protagonizado por Argentina y Canadá dentro de una fase de grupos que durará hasta el 2 de julio, y posteriormente cuartos a jugarse entre el 4 y el 6 de julio, las semifinales entre el 9 y 10, y el partido por el tercer puesto oficialmente el sábado 13.