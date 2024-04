En una reciente entrevista, la exvoleibolista Natalia Málaga compartió detalles poco conocidos sobre su carrera deportiva y emitió opiniones sobre el voley peruano actual. Sin embargo, también reveló anécdotas que vivió con otros personajes peruanos, como el comediante Carlos Álvarez, quien solía imitarla en sus programas humorísticos.

Si bien las imitaciones que se hacía sobre ella le parecían divertidas en un principio, Málaga comentó que llegó un momento donde ya no toleró los chistes y decidió advertirle al cómico de que si no cesaba con la parodia, le iba a enviar exactamente un carta notarial. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO NATALIA MÁLAGA SOBRE SU IMITACIÓN QUE HACÍA CARLOS ÁLVAREZ?

En el estreno del programa digital “La Tait”, conducido por la exvoleibolista Cecilia Tait, Natalia Málaga apareció como primera invitada del show y no dudó en responder las preguntas de su colega, siendo una de ellas si le molestaba las imitaciones que hacían de ella, y si le gustaba, cuál era de su preferencia.

Ante la interrogante, Málaga señaló que no le incomodan e incluso se ha reído mucho con las parodias sobre ella. En esta línea, puso sobre la mesa el nombre de Carlos Álvarez, a quien destacó su talento y su habilidad para hacer reír. “Es un pata que hace bien su trabajo. (...) Sigue haciendo muy bien sus cosas, lanzándose a la vena directo”, comentó la entrenadora peruana.

Sin embargo, hablando del destacado comediante, resaltó que hubo una ocasión en donde se molestó con él y se lo expresó directamente. De acuerdo con Málaga, le dijo que no tenía problema alguno con que la imitara como ‘Mala mala’, pero luego notó que empezó a distorsionar el personaje y eso le incomodó. “No me gusta, no me caes. ¿Estás haciendo el personaje para que se rían o me estás hundiendo?”, contó Málaga, quien luego señaló que el cómico le pidió disculpas.

En este sentido, la exdeportista señaló que mandó una advertencia, donde señalaba que si continuaban con la representación, iba a enviar una carta notarial. Desde entonces, nunca más volvió a salir el personaje. “Si vas a seguir con eso vas a recibir mi carta notarial o si no, has lo que tu quieras, pero me vas pagando mis cositas. Nunca más salió la ‘Mala mala’”, comentó Málaga a Tait entre risas.

A pesar de todo, Natalia señaló que ella y el comediante se han encontrado tiempo después, dejando el problema atrás y saludándose con normalidad.

¿QUÉ DIJO NATALIA MÁLAGA SOBRE EL VOLEY PERUANO?

De acuerdo a la entrenadora, el nivel del voleibol peruano y de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV), no ha mejorado un ápice.“No ha mejorado nada, cada vez está peor y si es que ha elevado un poco el nivel es porque cada club tiene a 500 extranjeras”, exclamó la exjugadora de 60 años.

Además, Málaga aprovechó en criticar que los anteriores seleccionadores prefirieron que las matadoras se concentren más en sus equipos que en el combinado patrio. “Ha habido entrenadores de selección que han venido y han preferido que las jugadoras se enfoquen en la Liga Nacional de Vóley que es una basura, no me interesa lo que digan, porque es realmente malo”, señaló.

Por otro lado, se pronunció sobre algunas voleibolistas que tiene talento en el deporte, pero les falta trabajo y disciplina para seguir en ascenso. “A todas las chicas que están jugando, las agarras del pescuezo para que empiecen a entrenar. De Karla Ortíz dirán que está vieja y de Claribett que recién está volviendo a jugar, pero si trabajaran como deberían, otra sería la historia”, explicó.