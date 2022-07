El pago del Ingreso Solidario 2022 está listo para realizarse durante los meses de julio y agosto, según lo establecido por el Departamento de Prosperidad Social. En mayo pasado se anunció que el subsidio aumentará hasta 400 mil pesos y que se pagaría de forma bimensual, a comparación de cómo se venía haciendo desde el inicio de la pandemia. Ahora, en recientes declaraciones el electo ministro de Hacienda José Antonio Ocampo señaló que este apoyo monetario será revisado y así se pueda dar un aumento, así como a otros programas sociales como el de Devolución del IVA. Revisa aquí todo lo que se sabe sobre esta iniciativa que iniciaría con la toma de mando de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia.

El programa social, Ingreso Solidario fue diseñado en medio de una serie de medidas sociales para apoyar a las familias de condición pobreza extrema en Colombia, que fueron abatidas por la crisis económica que generó el coronavirus en el mundo. Iván Duque en el 2022 amplió la cobertura de este bono y además subió el monto a cobrar llegando a los 400 mil pesos colombianos. Para que sepas si eres beneficiario y dónde cobrar en el mes de julio, aquí te dejamos los detalles de lo que dijo el Departamento de Prosperidad Social.

Link de Ingreso Solidario 2022: cuándo pagan y cómo cobrar si soy beneficiario en Colombia. (Foto: Agencias)

QUÉ SE SABE SOBRE EL PAGO DEL INGRESO SOLIDARIO EN AGOSTO

“Estamos analizando cómo consolidamos varios de los programas sociales, incluso en algunos casos los ampliamos (…) hoy en día hay muchos programas y hay que ver cómo los consolidamos, en especial para apoyar a hogares pobres y vulnerables”, manifestó José Antonio Ocampo en W Radio sobre el Ingreso Solidario.

El ministro designado también confirmó que intentarán tener lista esta reforma tributaria para los primeros días del gobierno de Gustavo Petro, quien se posesionará en el cargo el 7 de agosto. Sobre la devolución del IVA, manifestó: “Realmente no ha funcionado bien, tenemos que integrarlo a otros programas que se destinan a apoyar a los hogares pobres para tener un solo sistema de apoyo y no un conjunto que no ha sido un buen sistema”.

QUIÉN ES JOSÉ ANTONIO OCAMPO, NUEVO MINISTRO DE HACIENDA

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, designó al economista independiente José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda -cartera que ya ocupó hace un cuarto de siglo en un gobierno liberal- en un intento por tranquilizar a los empresarios temerosos de sus ambiciosas reformas. “José Antonio Ocampo será nuestro ministro de Hacienda”. Vamos a “construir una economía productiva y una economía para la vida”, escribió Petro en su cuenta de la red Twitter.

Ocampo, de 69 años, fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre 1998 y 2003, y luego secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas hasta 2007.

También conformó dos gobierno liberales en los años 1990: como ministro de Agricultura de César Gaviria (1990-1994) y de Hacienda en el mandato de Ernesto Samper (1994-1998). Hasta el encargo de Petro, Ocampo se desempeñaba como profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y como miembro de la Comisión Independiente para la Reforma Internacional de la Fiscalidad Corporativa, un centro independiente de pensamiento sobre la economía mundial.

José Antonio Ocampo en una imagen del 12 de abril de 2012. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, lo anunció como el próximo ministro de Hacienda. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo).

¿QUIÉNES SON BENEFICIARIOS DEL INGRESO SOLIDARIO 2022?

Para formar el padrón de beneficiarios del Ingreso Solidario se tuvo en cuenta los datos que registraron las entidades: Departamento de Prosperidad Social, Sisbén, Min Trabajo, Min Salud y Min Hacienda. Esta selección fue realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los hogares que son beneficiarios deberán estar atentos entre las fechas establecidas a un mensaje de texto informando el depósito del apoyo monetario.

CUÁNDO SE PAGA EL INGRESO SOLIDARIO 2022

Cuarto pago: tercera semana de julio.

Quinto pago: segunda semana de septiembre.

Sexto pago: segunda semana de noviembre.