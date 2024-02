Desde hace tiempo, Alianza Lima y Universitario de Deportes vienen discutiendo sobre quién fue campeón en el año 1934, ya que mencionado título nacional variaría la historia del balompié peruano con respecto a logros. En este sentido, el delegado blanquiazul, Tito Ordóñez, reveló que la institución espera el pronunciamiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre dicho torneo, ya que tienen la intención de acudir al TAS para resolver el problema. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA POLÉMICA RESPECTO AL CAMPEÓN DEL TORNEO PERUANO DE 1934?

Antes de sumergirnos en la polémica del torneo, es necesario señalar que en dicha época se jugaba y se defenía el título de manera diferente a la actual. En aquellos tiempos, para ser campeón nacional, se tenía que sumar los puntos obtenidos por el primer equipo más la cuarta parte de los conseguidos en el torneo de reservas.

Ahora bien, para la última fecha del campeonato de 1934, Alianza Lima llegó en segundo lugar y con dos puntos debajo de la “U” en el Torneo de Primeros Equipos, y también llegó en segunda posición pero con un punto debajo de los cremas en el Torneo de Reservas.

Las dudas se plantaron después de que el cuadro blanquiazul ganara milagrosamente su partido de Primeros Equipos y el de Reserva ante Universitario de Deportes en la última fecha de tal campeonato. Esto permitió que Alianza Lima se consagre campeón absoluto con 26.75 puntos (con la bonificación de su reserva) contra 26.50 de Universitario.

Sin embargo, el directivo de la “U”, Plácido Galindo, calificó como antideportivo que un torneo se resuelva por 0.25 de punto. Teniendo en cuenta que quedaron empatados en puntos entre los Primeros Equipos, la vereda crema solicitó que se juegue un partido extra para definir el campeonato, el cual terminó ganando.

La controversia llega porque desde el lado aliancista, aquel partido adicional definió el título de Primeros Equipos, pero no cambió nada respecto al campeón absoluto, según explica América Deportes.

Con el transcurso de los años, diferentes medios de comunicación señalaron a los cremas como campeones absolutos de 1934, lo cual hizo que el club de La Victoria presente en 2013 a la FPF una solicitud de correción en los palmáres nacionales. Hasta el momento, esta disputa se ha reducido a las redes sociales, sin que haya un pronunciamiento oficial del ente máximo del fútbol peruano.

¿QUÉ DIJO TITO ORDÓÑEZ AL RESPECTO?

Primero que nada, acusado de haber afirmado que el título de 1934 era de Universitario de Deportes, Tito Ordóñez se defendió diciendo que no pudo haber dicho ello si considera que en ese año consiguieron el tetracampeonato. “La verdad es que nunca se podría afirmar algo, ni mucho menos citándome, que es absolutamente falso. El título de 1934 es el que nos da a nosotros el tetracampeonato”, expresó para el programa digital PBO Campeonísimo.

En este sentido, aseguró que se encuentran esperando el pronunciamiento de la FPF para solucionar este asunto, y si no tienen respuesta alguna, acudirán al TAS. “Estamos en un proceso de exigencia, de corrección para revertir ese error. No es que nos restituyan el título, sino se tiene que corregir y ya está en el ámbito de la FPF. Si la Federación no se pronuncia, el Club Alianza Lima ha dicho que va a terminar en el TAS”, dijo.

En caso de que el caso termine en el TAS, Ordóñez manifestó tener confianza de que saldrán victoriosos. “Terminaremos en el TAS y estamos absolutamente seguros que el título se corregirá el error, y se ratificará que somos el único tetracampeón del fútbol peruano (1931, 1932, 1933 y 1934) y será también un reconocimiento histórico a aquellos jugadores que hicieron gigante al club Alianza Lima”, manifestó.

Por último, el delegado aliancista reiteró su intención de esperar el pronunciamiento de la FPF, aunque también aprovechó para comentar que hay dirigentes de la entidad que son bastantes agresivos con el tema, según recoge Líbero.

“Hemos tenido conversaciones informales indicándoles que se pronuncien, eso es lo que estamos esperando de la Federación Peruana de Fútbol. Cada vez que se habla de ese título, hay dirigentes que son bastantes agresivos, nosotros solo consideramos que se debe correjir el error. (...) Si no es la FPF que lo defina, será el TAS, no tenemos porqué seguir en una confrontación”, culminó.