Ibai Llanos es un popular streamer español aficionado por el fútbol, sin embargo, debido a su origen su contenido suele moverse más alrededor de dicho deporte a nivel europeo. Debido a ello, fue una sorpresa para sus seguidores ver cómo es que reaccionaba al partido entre Alianza Lima y Cerro Porteño en la fase de grupos por la Copa Libertadores 2024.

¿Cuál fue la reacción de Ibai Llanos al partido entre Alianza Lima y Cerro Porteño?

Durante una de sus más recientes transmisiones en directo, el streamer español Ibai Llanos sorprendió a sus espectadores al reproducir los momentos finales del enfrentamiento entre Alianza Lima y Cerro Porteño, miembros del Grupo A en la Copa Libertadores 2024.

Los minutos que reprodujo fueron los más importantes del encuentro, ya que durante los dos tiempos reglamentarios del partido ninguno de los equipos logró anotar un gol. Sin embargo, durante el tiempo extra antes de finalizar la jornada, cuando ya todos daban por hecho el empate, Cerro Porteño consiguió un tanto que les terminó dando la victoria.

De buenas a primeras, al streamer le llamó la atención que los defensas no ‘salieran’ a interceptar a Federico Carrizo ante su inminente intento de gol que culminó siendo efectivo. Asimismo, aunque no lo dijo directamente, arremetió contra el portero Angelo Campos por no tener un buen desempeño al momento de esta jugada que significó la derrota de Alianza Lima.

¿Cuándo son los próximos partidos de Alianza Lima?

Continuando con la temática de la Copa Libertadores 2024, el próximo encuentro de la ‘blanquiazul’ para este torneo es el martes 23 de abril a las 7:30 p.m. En esta ocasión, con motivo de la tercera jornada, se enfrentarán a Colo-Colo, equipo que se encuentra en el segundo lugar del grupo A.

Sin embargo, Alianza Lima también se encuentra jugando la Liga 1 Te Apuesto en Perú. En esta competencia su próximo partido es todavía más pronto, ya que este domingo 14 de abril tienen un partido contra Atlético Grau también a las 7:30 p.m. Posteriormente, se medirán ante Melgar el domingo 28 de abril a las 5:30 p.m.

En esta competencia al equipo peruano le está yendo un tanto mejor, pues se encuentran en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Debido a ello, muchos hinchas y especialistas resaltan la diferencia en el juego de los futbolistas entre el torneo nacional y la competencia internacional. Mientras que en uno demuestran un mayor nivel, en el otro todavía no consiguen una victoria.

Eso sí, cabe mencionar que recién se van jugando dos fechas, por lo que la situación todavía podría cambiar a futuro. Sin embargo, tendrán que replantear bien su estrategia para poder rendir mejor. Sobre todo, teniendo en cuenta que deberá a volver a enfrentarse a los mismos rivales contra los que no pudo.