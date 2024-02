¿Carlos Zambrano a Sport Boys? Esto dijo el ex Boca Juniors y Alianza Lima

Durante estos tiempos, Carlos Zambrano se encuentra sin equipo de fútbol, pese a tener un contrato hasta fin de año con el club Alianza Lima. Aunque el defensa de la selección peruana ha llevado su juego en equipos importantes como la Bundesliga de Alemania y últimamente en Boca Juniors de Argentina. Ahora, el ‘León’ ha revelado que ha tenido contacto con un equipo histórico del balompié peruano: Sport Boys.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE JUGAR EN SPORT BOYS?

Este jueves 8 de febrero, en una edición más del programa Futmax League, Carlos Zambrano anunció que Sport Boys se ha contactado con él para que forme parte del equipo. Todo esto se originó cuando Puchungo le dijo al aún jugador de Alianza Lima que vaya al equipo rosado, pues la gente del Callao viene comentado sobre dicho rumor.

“Hay una pequeña comunicación. Sinceramente, el Boys, por ser del Callao, siempre me ha llamado los colores”, sostuvo Zambrano para mencionado medio de comunicación. Sin embargo, el ‘Kaiser’ también había comentado que tenía ofertas del exterior y que uno de ellos le llamaba la atención ya que disputaba un torneo internacional.

“Gracias a Dios me han salido una que otra oferta. Dos equipos de Argentina, del cual uno sinceramente rechacé, que era Lanús. No estaba muy de acuerdo con esa opción, pero fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa hoy en día sinceramente es Uruguay, es un equipo que juega Copa Libertadores”, agregó.

