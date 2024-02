A inicios del 2023, Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima, procedente de Boca Juniors, y se sumó a un plantel lleno de figuras, como el delantero argentino naturalizado peruano, Hernán Barcos. Precisamente sobre el atacante blanquiazul habló recientemente el defensor nacional, pues anteriormente se mencionaba que tenían una tensa relación. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE SU RELACIÓN CON HERNÁN BARCOS?

Casi tres meses después de enterarse que no cuenta en los planes de Alianza Lima para disputar la temporada 2024, el ‘Káiser’ brindó una entrevista para el programa digital “Desmarcados” y se animó a hablar sobre su relación con el popular ‘Pirata’.

Primero que nada, Zambrano descartó tener una mala relación con Barcos, aclarando que tuvo una interacción común con el atacante y que la posible enemistad fue simplemente un rumor de terceros. “La relación fue muy normal. La gente siempre especuló que había problemas con él, pero no tengo ningún problema con él”, señaló.

En este sentido, el ‘León’ mencionó fríamente que no le importa la vida privada de ninguno de sus colegas de trabajo, pero también indicó que no espera ser una influencia negativa en los vestuarios. “No me importa la vida de nadie, yo estoy en mi mundo. Si tengo que sumarle al grupo, voy a sumar, pero restarle nunca”, comentó.

Sin embargo, retomando el tema de Barcos, el defensor nacional precisó que sí llegó a tener un altercado verbal con el máximo goleador histórico de Alianza Lima, pero que ello no perjudicó su relación, ya que actualmente continúan comunicándose con normalidad. “Una vez tuve una que otra palabra con él, de cara a cara y es lo más normal. Después, siempre hemos hablado y a veces me escribe, seguimos hablando de lo más normal”, comentó.

En caso de haber problemas entre compañeros, Zambrano recomendó resolverlos de forma presencial, más no de manera online. “Nunca hubo ningún problema con él, la gente simplemente especula o la prensa especula que hubo algún problema. (...) Cara a cara siempre es bueno conversarlo, nunca mensajito”, indicó.

¿CUÁLES SON LOS PLANES A FUTURO DE CARLOS ZAMBRANO?

Carlos Zambrano se encuentra en inactividad debido a que Alianza Lima le comunicó que no tiene intenciones de que cumpla su segundo año de contrato, por lo que, actualmente, el defensor se encuentra buscando un nuevo club para continuar su carrera deportiva, según recoge Infobae.

En este contexto, el futbolista reconoció que hay equipos interesados en contar con sus servicios, pero el acuerdo económico al que deben llegar con los blanquiazules complican las negociaciones. “Hay interés de uno que otro equipo, pero tiene que ponerse de acuerdo con Alianza. Todas las partes tienen que estar contentas, Alianza, el otro equipo y yo”, indicó.

Asimismo, confirmó que Liverpool de Montevideo, vigente campeón de Uruguay, es la opción más latente para seguir su carrera. “Yo tuve contacto con los dirigentes de allá directamente, de lo cual ya se va a encargar mi representante y al mismo tiempo hablar con el club. Aún siguen hablando, vamos a ver lo que pasa”, señaló.