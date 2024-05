A pesar de que se retiró del fútbol profesional hace ya varios años, ‘Cuto’ Guadalupe sigue siendo todo un personaje que en más de una ocasión ha dado de qué hablar. Entre otras labores, últimamente se dedica a entrevistar a otros jugadores en su reciente programa ‘La Fe de Cuto’. Sin embargo, en esta ocasión él fue el entrevistado, por lo que se animó a recordar algunos pasajes de su carrera y un difícil momento en particular que le tocó vivir.

¿Cuál fue el momento más triste y humillante para ‘Cuto’ Guadalupe?

Luis ‘Cuto’ Guadalupe fue el invitado del más reciente programa del podcast ‘Pase Filtrado’. Aquí el ex futbolista conversó sobre su vida personal, recordó algunas anécdotas, pero también se refirió a diversos momentos de su carrera en el fútbol profesional. Entre toda la conversación, resaltó uno de esos pasajes de su vida, al que se refirió como el “más triste y humillante”.

Para ello tuvo que remontarse a su casi segundo paso por Universitario de Deportes y la gestión del equipo por parte de los Leguía en ese entonces. Es así que en el 2016 ‘Cuto’ quiso volver a la ‘U’ para retirarse del fútbol profesional en el equipo que lo vio iniciar y del que siempre fue hincha. Sin embargo, como se sabe, no logró cumplir este objetivo y 8 años después cuenta un poco más sobre lo que pasó.

“Cuando regreso a la ‘U’ porque me llama el ‘Puma’ , mi capitán, con el profesor Roberto Chale, me dicen que vaya a hacer la pretemporada. Me quedo con los mejores recuerdos y el trato que recibí por parte del plantel que estaba en ese momento, percibí mucho respeto del ‘Oreja’ Flores, de Raúl Ruidíaz, de Andy Polo, de ‘Superman’ (Raúl Fernández). Verlo a ‘Pajita’, a ‘Zapatito’, a la gente que trabaja en el club, a ‘Menú’, a toda esa generación que dio todo por la ‘U’ y todavía siguen ahí. Para mí eso fue hermoso”

Posteriormente contó que incluso ya había aprobado los exámenes médicos, pero de un momento a otro le negaron la vuelta al club. “No era un tema económico, pero cuando las personas no tienen la voluntad ni buena fe (…). Decían que era un tema de edad, pero les tapé la boca cuando hice la pretemporada. Ellos llegaban a Campomar y veían todo, solo tenían que pagarme 1.000 dólares. Yo hice la pretemporada con Galliquio, pero yo sentí algo”.

¿Cómo fue la despedida de ‘Cuto’ Guadalupe a Universitario de Deportes?

Lo que vino a continuación en su anécdota fue todavía peor. El ex futbolista continuó contando que su último día en Campo Mar, el complejo deportivo de la ‘U’, vivió un momento crucial.

“Cuando llego para que me den la ropa, le veo los ojos a ‘Pajita’ como queriendo llorar y él me recibió cuando llegué al Lolo como juvenil. Vi sus ojos y le dije que estuviera tranquilo, que no se sienta mal. Fui a hablar con el ‘profe’ Chale, con el ‘Puma’, dijeron que no me iba a ir, pero no podía permitir eso. Agarré y me fui. Me retiré a mi casa y dije ‘hasta acá nomás’”.

A pesar de todo, asegura que no guarda resentimientos contra Universitario de Deportes, pues entiende que fue una decisión solo por parte de la dirección y no de todo el club en general. Sin embargo, hace la curiosa comparación de cómo su primer día en el equipo fue el más feliz de su vida, pero el último el “más triste y humillante”.