Diego Rebagliati es uno de los analistas deportivos más escuchados en Perú. Si bien tuvo un pasado como futbolista, en el presente destaca como comunicador en espacios televisivos como “El Ángulo”. Y, hace unas semanas, Jean Deza, futbolista de Alianza Atlético, arremetió contra él en el programa “La fe de Cuto”. Generando gran polémica, el ‘Loco’, como se le conoce en el ámbito futbolístico, aseguró que ‘Reba’ recibía dinero por hablar bien de ciertos jugadores.

Diego Rebagliati desmiente a Jean Deza y cuenta su verdad: “No es verdad eso de que yo soy periodista y empresario”

Rebagliati se presentó en el programa conducido por Luis Guadalupe y contó su versión de los hechos. “Una de las cosas más importantes que me dejó este oficio es que tú nunca digas algo ante la cámara que después no se lo puedas decir en la cara a la persona de la que estás hablando. Porque hay mucha gente que en la cámara es muy valiente, y se las da de querer decir algo, y luego dicen, no, es que era televisión”, señaló Diego en el avance de la nueva entrevista que estrenará “La fe de Cuto”.

Luego, exdirectivo de Sporting Cristal añadió: “Los jugadores, tú sabes, ‘Cuto’, los jugadores son muy poco fieles para los representantes. Y, seguramente, mucha gente está viendo la entrevista porque quiere saber un poco lo del tema de Jean Deza. No es verdad eso de que yo soy periodista y empresario, cuando dice que nosotros recibimos plata para opinar de los jugadores. Eso no es cierto”.

Qué había dicho Jean Deza sobre Diego Rebagliati

Deza se presentó en la “Fe de Cuto” y dio controversiales declaraciones sobre Rebagliati y su labor como analista de fútbol. “Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada, y que ha dicho muchas cosas de mí. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso, porque lo estoy diciendo frente a una cámara”.

En ese mismo programa, Deza también añadió: “Tú sabes lo que estoy hablando, tengo pruebas tengo los recibos por honorarios. Dicen tantas cosas de mí que me he quedado callado, pero esta va directa para él, que la pega de angelito, que se sienta en ese programa y recibe plata de los empresarios para que hable bien de los jugadores”.

Esto es lo que más le gusta a Diego Rebagliati de ir al estadio de Alianza Lima en Matute: “Es alucinante”

En el podcast “Diego y Talía Azcárate”, el exjugador detalló qué es lo que más le gusta del estadio aliancista. “Yo este año no voy a ir a Matute porque no tenemos los derechos, pero el 2022 fui mucho y lo que es alucinante es que cuando uno voltea, ahí ves una ventana de la playa de estacionamiento en occidente y luego miras que puedes apreciar hasta la vía expresa dentro del estadio”, dijo ‘Reba’.

¿Qué otro aspecto del estadio Alejandro Villanueva le gusta a Diego Rebagliati?

Asimismo, el comunicador añadió: “Otra cosa que también llama mucho es que, durante el partido, hay mucha gente que se queda tomando afuera”. Recordemos que Rebagliati también se desempeña como comentarista en el programa “Fútbol como cancha” de RPP.

